Эмили Ратаковски впервые привела маленького сына на показ мод (фото)

Слай родился в начале 2021 года. Он — частый герой маминых соцсетей.

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33-летняя американская супермодель Эмили Ратаковски впервые привела трехлетнего сына на показ мод. Снимки звезда подиумов польско-еврейского происхождения опубликовала в Instagram.

Эмили и ее единственный наследник Слай стали гостями показа новой коллекции Loewe во время Парижской недели моды.

"Первое модное шоу Слая", — подписала карусель кадров Ратаковски.

На фото сын супермодели предстал в стильном образе, к которому мама добавила очки и сумочку.

Эмили Ратаковски с сыном

Слай, которому 8 марта 2024 года исполнилось три года, родился в союзе Эмили Ратаковски и кинопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда. О разводе пары стало известно летом 2022 года. Ходили слухи о многочисленных изменах бывшего мужа модели. После этого ей приписывали роман с Брэдом Питтом, однако домыслы об их отношениях не подтвердились.

Впоследствии американская модель месяц встречалась с комиком Питом Дэвидсоном. А в начале 2023 года стало известно о новых вероятных отношениях Эмили с юмористом Эриком Андре.

Напомним, Наоми Кэмпбелл посетила Парижскую неделю моды.

Также Фокус писал о новом вероятном романе Эмили Ратаковски.