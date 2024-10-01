Емілі Ратаковскі вперше привела маленького сина на показ мод (фото)
Слай народився на початку 2021 року. Він — частий герой маминих соцмереж.
33-річна американська супермодель Емілі Ратаковскі вперше привела трирічного сина на показ мод. Знімки зірка подіумів польсько-єврейського походження опублікувала в Instagram.
Емілі та її єдиний спадкоємець Слай стали гостями показу нової колекції Loewe під час Паризького тижня моди.
"Перше модне шоу Слая", — підписала карусель кадрів Ратаковскі.
На фото син супермоделі постав у стильному образі, до якого мама додала окуляри та сумочку.
Слай, якому 8 березня 2024 виповнилося три роки, народився в союзі Емілі Ратаковскі та кінопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда. Про розлучення пари стало відомо влітку 2022 року. Ходили чутки про численні зради колишнього чоловіка моделі. Після цього їй приписували роман з Бредом Піттом, проте домисли про їхні стосунки не підтвердилися.
Згодом американська модель місяць зустрічалася з коміком Пітом Девідсон. А на початку 2023 стало відомо про нові ймовірні стосунки Емілі з гумористом Еріком Андре.
Нагадаємо, Наомі Кемпбелл відвідала Паризький тиждень моди.
Також Фокус писав про новий ймовірний роман Емілі Ратаковскі.