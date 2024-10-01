Наомі Кемпбелл у білосніжному вбранні відвідала показ у рамках Тижня моди в Парижі (фото)
Останній день Паризького тижня моди зібрав низку знаменитостей. Серед них — Люпіта Ніонґо, Маргарет Кволлі.
54-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл у білосніжному вбранні зʼявилася на показі Chanel під час Паризького тижня моди. Про це пише Daily Mail.
У вівторок, 1 жовтня, Chanel представив свою останню колекцію сезону весна-літо 2025 перед зірковим списком гостей Тижня моди в столиці Франції.
Наомі Кемпбелл зайняла своє місце в першому ряду разом із акторками Маргарет Кволлі та Люпітою Ніонґо.
Зірка глянцю китайсько-ямайського походження з’явилася на публіці після того, як її позбавили права бути опікуном благодійної організації на п’ять років.
Наомі виглядала стильно в кремовому вовняному блейзері та спідниці в поєднанні з вишуканими чорно-білими туфлями на підборах. Вона продемонструвала коротку стрижку та вечірній макіяж. До образу Кемпбелл додала кілька лаконічних прикрас, коли позувала фотографам на заході у столиці Франції.
Подія, яка проходить два рази на рік, представила низку презентацій протягом останніх днів. 1 жовтня — останній день Тижня моди.
Нагадаємо, донька Майкла Джексона стала гостею Паризького тижня моди.
Також Фокус писав про участь Наомі Кемпбелл у Міланському тижні моди.