Наомі Кемпбелл у білосніжному вбранні відвідала показ у рамках Тижня моди в Парижі (фото)

Останній день Паризького тижня моди зібрав низку знаменитостей. Серед них — Люпіта Ніонґо, Маргарет Кволлі.

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54-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл у білосніжному вбранні зʼявилася на показі Chanel під час Паризького тижня моди. Про це пише Daily Mail.

У вівторок, 1 жовтня, Chanel представив свою останню колекцію сезону весна-літо 2025 перед зірковим списком гостей Тижня моди в столиці Франції.

Наомі Кемпбелл зайняла своє місце в першому ряду разом із акторками Маргарет Кволлі та Люпітою Ніонґо.

Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

Зірка глянцю китайсько-ямайського походження з’явилася на публіці після того, як її позбавили права бути опікуном благодійної організації на п’ять років.

Наомі виглядала стильно в кремовому вовняному блейзері та спідниці в поєднанні з вишуканими чорно-білими туфлями на підборах. Вона продемонструвала коротку стрижку та вечірній макіяж. До образу Кемпбелл додала кілька лаконічних прикрас, коли позувала фотографам на заході у столиці Франції.

Подія, яка проходить два рази на рік, представила низку презентацій протягом останніх днів. 1 жовтня — останній день Тижня моди.

Нагадаємо, донька Майкла Джексона стала гостею Паризького тижня моди.

Також Фокус писав про участь Наомі Кемпбелл у Міланському тижні моди.