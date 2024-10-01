Наоми Кэмпбелл в белоснежном наряде посетила показ в рамках Недели моды в Париже (фото)
Последний день Парижской недели моды собрал ряд знаменитостей. Среди них — Люпита Нионго, Маргарет Куолли.
54-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл в белоснежном наряде появилась на показе Chanel во время Парижской недели моды. Об этом пишет Daily Mail.
Во вторник, 1 октября, Chanel представил свою последнюю коллекцию сезона весна-лето 2025 перед звездным списком гостей Недели моды в столице Франции.
Наоми Кэмпбелл заняла свое место в первом ряду вместе с актрисами Маргарет Куолли и Люпитой Нионго.
Звезда глянца китайско-ямайского происхождения появилась на публике после того, как ее лишили права быть опекуном благотворительной организации на пять лет.
Наоми выглядела стильно в кремовом шерстяном блейзере и юбке в сочетании с изысканными черно-белыми туфлями на каблуках. Она продемонстрировала короткую стрижку и вечерний макияж. К образу Кэмпбелл добавила несколько лаконичных украшений, когда позировала фотографам на мероприятии в столице Франции.
Событие, которое проходит два раза в год, представило ряд презентаций в течение последних дней. 1 октября — последний день Недели моды.
Напомним, дочь Майкла Джексона стала гостьей Парижской недели моды.
Также Фокус писал об участии Наоми Кэмпбелл в Миланской неделе моды.