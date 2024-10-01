Наоми Кэмпбелл в белоснежном наряде посетила показ в рамках Недели моды в Париже (фото)

Последний день Парижской недели моды собрал ряд знаменитостей. Среди них — Люпита Нионго, Маргарет Куолли.

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54-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл в белоснежном наряде появилась на показе Chanel во время Парижской недели моды. Об этом пишет Daily Mail.

Во вторник, 1 октября, Chanel представил свою последнюю коллекцию сезона весна-лето 2025 перед звездным списком гостей Недели моды в столице Франции.

Наоми Кэмпбелл заняла свое место в первом ряду вместе с актрисами Маргарет Куолли и Люпитой Нионго.

Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

Звезда глянца китайско-ямайского происхождения появилась на публике после того, как ее лишили права быть опекуном благотворительной организации на пять лет.

Наоми выглядела стильно в кремовом шерстяном блейзере и юбке в сочетании с изысканными черно-белыми туфлями на каблуках. Она продемонстрировала короткую стрижку и вечерний макияж. К образу Кэмпбелл добавила несколько лаконичных украшений, когда позировала фотографам на мероприятии в столице Франции.

Событие, которое проходит два раза в год, представило ряд презентаций в течение последних дней. 1 октября — последний день Недели моды.

Напомним, дочь Майкла Джексона стала гостьей Парижской недели моды.

Также Фокус писал об участии Наоми Кэмпбелл в Миланской неделе моды.