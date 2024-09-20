Наоми Кэмпбелл, Ирина Шейк и Анна Винтур появились на Миланской неделе моды (фото)
Уже второй раз за эту Неделю моды Наоми продемонстрировала светлый образ. Кроме нее, на мероприятии появились другие модели и звездные гости.
Британская модель Наоми Кэмпбелл появилась на подиуме во время Миланской недели моды. Об этом пишет Daily Mail.
Кэмпбелл и Ирина Шейк вышли на публику во время показа Tod's.
На звездном мероприятии звезда глянца китайско-ямайского происхождения привлекла внимание в кремовой тунике с горловиной и белых брюках. К своему образу мама двоих детей добавила кремовые кожаные сапоги на каблуке и сумку из крокодиловой кожи в тон.
Супермодель вышла на подиум с золотым и кремовым браслетом и оставила длинные темные пряди распущенными.
Ирина Шейк, которая присоединилась к модели на подиуме, продемонстрировала черное макси-платье, к которому добавила тонкий пояс.
Модель также была одета в массивное серое шерстяное пальто и несла черную кожаную сумку в руке.
Бывшая девушка Брэдли Купера и мама его ребенка дополнила образ черными кожаными туфлями на каблуках.
Тем временем главный редактор Vogue Анна Винтур привлекла внимание в ярком красном наряде.
Винтур выбрала для появления в итальянском городе красно-розовое цветочное платье с бордовым кожаным плащом и завершила свой яркий образ парой оранжевых кожаных сапог и ее фирменными солнцезащитными очками.
Также на шоу присутствовала звезда сериала "Сплетница" Келли Резерфорд, которая была в сером шерстяном костюме.
Знаменитость накинула синий кожаный тренч с меховой подкладкой поверх юбки и джемпера, а также добавила к своему образу пару лакированных сапог и черный массивный клатч.
Напомним, Наоми Кэмпбелл открыла Неделю моды в Милане.
Также Фокус писал о появлении Евы Герциговой на Миланской неделе моды.