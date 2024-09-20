Наоми Кэмпбелл, Ирина Шейк и Анна Винтур появились на Миланской неделе моды (фото)

Уже второй раз за эту Неделю моды Наоми продемонстрировала светлый образ. Кроме нее, на мероприятии появились другие модели и звездные гости.

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Британская модель Наоми Кэмпбелл появилась на подиуме во время Миланской недели моды. Об этом пишет Daily Mail.

Кэмпбелл и Ирина Шейк вышли на публику во время показа Tod's.

На звездном мероприятии звезда глянца китайско-ямайского происхождения привлекла внимание в кремовой тунике с горловиной и белых брюках. К своему образу мама двоих детей добавила кремовые кожаные сапоги на каблуке и сумку из крокодиловой кожи в тон.

Супермодель вышла на подиум с золотым и кремовым браслетом и оставила длинные темные пряди распущенными.

Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

Ирина Шейк, которая присоединилась к модели на подиуме, продемонстрировала черное макси-платье, к которому добавила тонкий пояс.

Модель также была одета в массивное серое шерстяное пальто и несла черную кожаную сумку в руке.

Бывшая девушка Брэдли Купера и мама его ребенка дополнила образ черными кожаными туфлями на каблуках.

Ирина Шейк Фото: Getty Images

Тем временем главный редактор Vogue Анна Винтур привлекла внимание в ярком красном наряде.

Винтур выбрала для появления в итальянском городе красно-розовое цветочное платье с бордовым кожаным плащом и завершила свой яркий образ парой оранжевых кожаных сапог и ее фирменными солнцезащитными очками.

Анна Винтур Фото: Getty Images

Также на шоу присутствовала звезда сериала "Сплетница" Келли Резерфорд, которая была в сером шерстяном костюме.

Знаменитость накинула синий кожаный тренч с меховой подкладкой поверх юбки и джемпера, а также добавила к своему образу пару лакированных сапог и черный массивный клатч.

Келли Резерфорд Фото: Getty Images

Напомним, Наоми Кэмпбелл открыла Неделю моды в Милане.

Также Фокус писал о появлении Евы Герциговой на Миланской неделе моды.