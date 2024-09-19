51-летняя Ева Герцигова вышла на подиум на показе Roberto Cavalli в Милане (фото)

На показе присутствовали многие знаменитости, включая Наоми Кэмпбелл, Джоан Смоллс, Изабели Фонтану. В рамках Недели моды в Милане пройдет 57 показов и 69 презентаций.

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Чешская топ-модель 1990-х Ева Герцигова выглядела сенсационно на показе Roberto Cavalli 18 сентября в рамках Недели моды в Милане, сообщает Daily Mail.

51-летняя звезда подиума привлекла всеобщее внимание, появившись в черном кожаном платье с вырезами, открывая показ коллекции весна-лето 2025 знаменитого итальянского бренда. Она продемонстрировала свою потрясающую фигуру в смелом наряде с высоким разрезом спереди до бедра и шифоновым шлейфом. Свой образ чешская красавица дополнила босоножками на высоких каблуках с ремешками. Ева нанесла легкий макияж, выделив скулы персиковыми румянами и подчеркнув глаза черной подводкой. Она уложила свои светлые локоны свободными волнами. Поклонники заметили, что знаменитая модель подстригла длинные волосы. Еще недавно, в августе, на 81-м Венецианском кинофестивале она блистала с распущенными волосами, длинной почти до пояса.

Ева Герцигова на Неделе моды в Милане Фото: Getty Images

На показе мод присутствовали многие знаменитости, включая Наоми Кэмпбелл, Наташу Поли, Джоан Смоллс, Изабели Фонтану, Мариякарлу Босконо, Алек Век, Карен Элсон и других.

Неделя моды в Милане пройдет со вторника, 17 сентября, по понедельник, 23 сентября. В рамках нее пройдет 57 показов и 69 презентаций.

Ранее, 19 сентября, Фокус писал о том, что Наоми Кэмпбелл в белоснежном платье открыла Миланскую неделю моды.