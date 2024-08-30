51-летняя Ева Герцигова в пикантном наряде вышла на красную дорожку в Венеции (фото)

Премьеру фильма "Мария" посетили многие знаменитости. Картина рассказывает историю жизни знаменитой певицы Марии Калле. Главную роль сыграла знаменитая Анджелина Джоли.

Related video

Чешская супермодель 1990-х Ева Герцигова 29 августа вечером продемонстрировала смелый наряд, посетив премьеру фильма "Мария" на 81-м Венецианском кинофестивале.

51-летняя красавица выглядела просто сенсационно, продемонстрировав свою стройную фигуру в трико с узором в виде завитков, поверх которого был надет черный комбинезон с завязками на шее. Стильный боди отличался перекрещивающейся халтер-бретелькой, вырезом на талии, высоким кроем и длинным прозрачным шлейфом, который изящно ниспадал сзади. Под гламурный наряд Ева подобрала черные замшевые туфли-лодочки на шпильке и украсила себя массивной золотистой цепочкой на животе, а также надела золотое ожерелье с подвеской. Для звездного мероприятия она распустила свои медово-светлые локоны и подчеркнула свою естественную красоту с помощью минимального макияжа.

Модель Ева Герцигова Фото: Getty Images

Драматичский фильм "Мария" снят режиссером Пабло Ларраином. Картина рассказывает историю жизни величайшей оперной певицы мира Марии Каллас в ее последние дни в Париже 1970-х годов. Главную роль в фильме исполнила Анджелина, Валерия Голино сыграла сестру Каллас Якинти, а Халук Билгинер сыграл Аристотеля Онассиса.

Напомним, 29 августа Фокус писал об образах Анджелины Джоли на премьере фильма о Марии Каллас в Венеции. Анджелина выглядела непринужденно в относительно скромном коричневом шифоновом платье. Позже Анджелина сменила наряд. Она переоделась в черное вечернее платье.