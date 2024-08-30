51-річна Єва Герцигова в пікантному вбранні вийшла на червону доріжку у Венеції (фото)

Прем'єру фільму "Марія" відвідали багато знаменитостей. Картина розповідає історію життя знаменитої співачки Марії Калле. Головну роль зіграла знаменита Анджеліна Джолі.

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Чеська супермодель 90-х Єва Герцигова 29 серпня ввечері продемонструвала сміливе вбрання, відвідавши прем'єру фільму "Марія" на 81-му Венеційському кінофестивалі.

51-річна красуня мала просто сенсаційний вигляд, продемонструвавши свою струнку фігуру в трико з візерунком у вигляді завитків, поверх якого був одягнений чорний комбінезон із зав'язками на шиї. Стильний боді вирізнявся халтер-бретелькою, що перехрещується, вирізом на талії, високим кроєм і довгим прозорим шлейфом, який витончено спадав ззаду. Під гламурне вбрання Єва підібрала чорні замшеві туфлі-човники на шпильці та прикрасила себе масивним золотистим ланцюжком на животі, а також одягла золоте намисто з підвіскою. Для зіркового заходу вона розпустила свої медово-світлі локони і підкреслила свою природну красу за допомогою мінімального макіяжу.

Модель Єва Герцигова Фото: Getty Images

Драматичний фільм "Марія" знятий режисером Пабло Ларраїном. Картина розповідає історію життя найбільшої оперної співачки світу Марії Каллас в її останні дні в Парижі 1970-х років. Головну роль у фільмі виконала Анджеліна, Валерія Голіно зіграла сестру Каллас Якінті, а Галук Білгінер зіграв Арістотеля Онассіса.

Нагадаємо, 29 серпня Фокус писав про образи Анджеліни Джолі на прем'єрі фільму про Марію Каллас у Венеції. Анджеліна мала невимушений вигляд у відносно скромній коричневій шифоновій сукні. Пізніше Анджеліна змінила вбрання. Вона переодяглася в чорну вечірню сукню.