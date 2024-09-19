51-річна Єва Герцигова вийшла на подіум на показі Roberto Cavalli в Мілані (фото)

На показі були присутні багато знаменитостей, зокрема Наомі Кемпбелл, Джоан Смоллс, Ізабелі Фонтану. У рамках Тижня моди в Мілані пройде 57 показів і 69 презентацій.

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Чеська топмодель 1990-х Єва Герцигова мала сенсаційний вигляд на показі Roberto Cavalli 18 вересня в межах Тижня моди в Мілані, повідомляє Daily Mail.

51-річна зірка подіуму привернула загальну увагу, з'явившись у чорній шкіряній сукні з вирізами, відкриваючи показ колекції весна-літо 2025 знаменитого італійського бренду. Вона продемонструвала свою приголомшливу фігуру в сміливому вбранні з високим розрізом спереду до стегна і шифоновим шлейфом. Свій образ чеська красуня доповнила босоніжками на високих підборах з ремінцями. Єва нанесла легкий макіяж, виділивши вилиці персиковими рум'янами і підкресливши очі чорною підводкою. Вона уклала свої світлі локони вільними хвилями. Шанувальники помітили, що знаменита модель підстригла довге волосся. Ще нещодавно, в серпні, на 81-му Венеціанському кінофестивалі вона сяяла з розпущеним волоссям, довжиною майже до пояса.

Єва Герцигова на Тижні моди в Мілані Фото: Getty Images

На показі мод були присутні багато знаменитостей, включно з Наомі Кемпбелл, Наташею Полі, Джоан Смоллс, Ізабелі Фонтану, Маріакарлою Босконо, Алеком Веком, Карен Елсон та іншими.

Тиждень моди в Мілані пройде з вівторка, 17 вересня, до понеділка, 23 вересня. У рамках нього відбудеться 57 показів і 69 презентацій.

Раніше, 19 вересня, Фокус писав про те, що Наомі Кемпбелл у білосніжній сукні відкрила Міланський тиждень моди.