Наомі Кемпбелл, Ірина Шейк та Анна Вінтур зʼявилися на Міланському тижні моди (фото)

Уже вдруге за цей Тиждень моди Наомі продемонструвала світлий образ. Окрім неї, на заході зʼявилися інші моделі та зіркові гості.

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Британська модель Наомі Кемпбелл зʼявилася на подіумі під час Міланського тижня моди. Про це пише Daily Mail.

Кемпбелл та Ірина Шейк вийшли на публіку під час показу Tod's.

На зірковому заході зірка глянцю китайсько-ямайського походження привернула увагу в кремовій туніці з горловиною і білих штанах. До свого образу мама двох дітей додала кремові шкіряні чоботи на підборах і сумку з крокодилячої шкіри в тон.

Супермодель вийшла на подіум із золотим і кремовим браслетом і залишила довгі темні пасма розпущеними.

Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

Ірина Шейк, яка приєдналася до моделі на подіумі, продемонструвала чорну максі-сукню, до якої додала тонкий пояс.

Модель також була одягнена в масивне сіре вовняне пальто і несла чорну шкіряну сумку в руці.

Колишня дівчина Бредлі Купера та мама його дитини доповнила образ чорними шкіряними туфлями на підборах.

Ірина Шейк Фото: Getty Images

Головна редакторка Vogue Анна Вінтур привернула увагу в яскравому червоному вбранні.

Вінтур обрала для появи в італійському місті червоно-рожеву квіткову сукню з бордовим шкіряним плащем і завершила свій яскравий образ парою помаранчевих шкіряних чобіт і її фірмовими сонцезахисними окулярами.

Анна Вінтур Фото: Getty Images

Також на шоу була присутня зірка серіалу "Пліткарка" Келлі Резерфорд, яка була в сірому вовняному костюмі.

Знаменитість накинула синій шкіряний тренч з хутряною підкладкою поверх спідниці та джемпера, а також додала до свого образу пару лакованих чобіт та чорний масивний клатч.

Келлі Резерфорд Фото: Getty Images

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл відкрила Тиждень моди в Мілані.

Також Фокус писав про появу Єви Герцигової на Міланському тижні моди.