Дочь Майкла Джексона посетила Парижскую неделю моды (фото)

Юная звезда сидела в первом ряду модного события. Она посетила показ Demeulemeester.

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26-летняя американская актриса и модель Пэрис Джексон посетила Парижскую неделю моды. Об этом пишет Daily Mail.

Юная знаменитость появилась на публике в вязаном джемпере, посетив звездный показ Demeulemeester на Неделе моды в столице Франции. Дочь Майкла Джексона и Дебби Роу предстала в толстом кремовом топе с водолазкой с кисточками.

Пэрис сочетала эффектный образ с полупрозрачной макси-юбкой с разрезом до бедер. На ногах актрисы были черные ботинки на плоской подошве, а волосы она оставила распущенными, сделав легкий макияж.

Дочь Майкла Джексона наслаждалась шоу с первого ряда.

Пэрис Джексон Фото: Getty Images

Пэрис — единственная дочь покойной суперзвезды Майкла Джексона и его бывшей жены Дебби Роу. От их союза также есть 27-летний сын Принс.

Парижская неделя моды проходит с 23 сентября по 1 октября 2024 года. Зрителей ожидает серия презентаций дизайнеров, проводимых раз в полгода в столице Франции. На подиум уже выходили актрисы Ева Лонгория, Кара Делевинь, Джейн Фонда и другие звезды.

Напомним, Сальма Хайек и ее муж Франсуа-Анри Пино посетили Парижскую неделю моды.

Также Фокус писал о появлении в Париже Виктории Бекхэм.