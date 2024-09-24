86-летняя Джейн Фонда в серебристом тренче появилась на Парижской неделе моды (фото)

Знаменитость продемонстрировала эффектный наряд. Ее встретили бурными овациями.

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86-летняя американская актриса и модель Джейн Фонда вышла на подиум во время Парижской недели моды в блестящем тренче. Об этом пишет Page Six.

Знаменитость стала участницей показа L'Oréal Paris на Неделе моды в столице Франции. Фонда вышла на публику в блестящем серебристом плаще.

Свой образ модель и актриса дополнила черными колготками и металлическими кроссовками.

Толпа отреагировала бурными овациями во время выхода Фонды, когда она шла по подиуму и общалась с другими моделями.

Джейн продемонстрировала свои платиновые пряди и блестящее лицо с ярко-красными губами и розовыми щеками.

Джейн Фонда Фото: Getty Images

Фонда игриво помахала посетителям модного показа с подиума и подмигнула толпе, когда она вышла на конец подиума.

Оскароносная звезда была выбрана для участия в шоу, поскольку она является одним из представителей бренда L'Oréal. В Париже также появились Кендалл Дженнер, Ева Лонгория, Кара Делевинь, Хайди Клум и другие модели.

Напомним, Хайди Клум продемонстрировала фигуру в латексном платье.

Также Фокус писал об эффектном выходе на подиум Кары Делевинь.