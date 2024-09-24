51-летняя Хайди Клум в латексном платье вышла на подиум (фото)
Многодетная мама стала участницей показа L'Oréal в столице Франции. Неделя моды в Париже продлится до 1 октября.
51-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум вышла на подиум в латексном платье во время Парижской недели моды. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда глянца появилась на Le Défilé L'Oréal Paris во время Недели моды в столице Франции.
Мама четверых детей продемонстрировала платье из латекса с глубоким вырезом, присоединившись ко многим звездам, которые были хедлайнерами культового подиума на Place de l'Opéra в Париже.
Хайди также выбрала для выхода черные кожаные лодочки и была украшена ослепительными бриллиантами.
В частности, Клум сделала эффектный макияж с дымчатым "кошачьим глазом" и распустила свои светлые волосы.
Перед показом Хайди поделилась видео, на котором позирует в своем платье со шлейфом.
"Я этого стою", — написала топ-модель и телеведущая, передавая лозунг L'Oréal на этой Неделе моды.
На показе французского бренда также появились Кендалл Дженнер, Ева Лонгория, Энди Макдауэлл, Джейн Фонда, Камила Кабельо и Кара Делевинь.
Парижская неделя моды проходит с 23 сентября по 1 октября 2024 года. Зрителей ожидает серия презентаций дизайнеров, проводимых раз в полгода в столице Франции.
Напомним, Ева Лонгория вышла на подиум показа в Париже в платье с глубоким декольте.
Также Фокус писал о появлении на Парижской неделе моды Кары Делевинь.