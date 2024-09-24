51-летняя Хайди Клум в латексном платье вышла на подиум (фото)

Многодетная мама стала участницей показа L'Oréal в столице Франции. Неделя моды в Париже продлится до 1 октября.

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51-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум вышла на подиум в латексном платье во время Парижской недели моды. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда глянца появилась на Le Défilé L'Oréal Paris во время Недели моды в столице Франции.

Мама четверых детей продемонстрировала платье из латекса с глубоким вырезом, присоединившись ко многим звездам, которые были хедлайнерами культового подиума на Place de l'Opéra в Париже.

Хайди также выбрала для выхода черные кожаные лодочки и была украшена ослепительными бриллиантами.

В частности, Клум сделала эффектный макияж с дымчатым "кошачьим глазом" и распустила свои светлые волосы.

Хайди Клум Фото: Getty Images

Перед показом Хайди поделилась видео, на котором позирует в своем платье со шлейфом.

"Я этого стою", — написала топ-модель и телеведущая, передавая лозунг L'Oréal на этой Неделе моды.

Хайди Клум

На показе французского бренда также появились Кендалл Дженнер, Ева Лонгория, Энди Макдауэлл, Джейн Фонда, Камила Кабельо и Кара Делевинь.

Парижская неделя моды проходит с 23 сентября по 1 октября 2024 года. Зрителей ожидает серия презентаций дизайнеров, проводимых раз в полгода в столице Франции.

Напомним, Ева Лонгория вышла на подиум показа в Париже в платье с глубоким декольте.

Также Фокус писал о появлении на Парижской неделе моды Кары Делевинь.