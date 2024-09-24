51-річна Гайді Клум у латексній сукні вийшла на подіум (фото)

Багатодітна мама стала учасницею показу L'Oréal у столиці Франції. Тиждень моди в Парижі триватиме до 1 жовтня.

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51-річна німецька топмодель Гайді Клум вийшла на подіум у латексній сукні під час Паризького тижня моди. Про це пише Daily Mail.

Зірка глянцю зʼявилася на Le Défilé L'Oréal Paris під час Тижня моди в столиці Франції.

Мама чотирьох дітей продемонструвала сукню з латексу з глибоким вирізом, приєднавшись до багатьох зірок, які були хедлайнерами культового подіуму на Place de l'Opéra в Парижі.

Гайді також обрала для виходу чорні шкіряні човники та була прикрашена сліпучими діамантами.

Зокрема, Клум зробила ефектний макіяж із димчастим "котячим оком" та розпустила своє світле волосся.

Гайді Клум Фото: Getty Images

Перед показом Гайді поділилася відео, на якому позує у своїй сукні зі шлейфом.

"Я цього варта", — написала топмодель та телеведуча, передаючи гасло L'Oréal на цьому Тижні моди.

Гайді Клум

На показі французького бренду також зʼявилися Кендалл Дженнер, Єва Лонгорія, Енді Макдавелл, Джейн Фонда, Каміла Кабельйо та Кара Делевінь.

Паризький тиждень моди пройде з 23 вересня по 1 жовтня 2024 року. Глядачів очікує серія презентацій дизайнерів, що проводяться раз на пів року в столиці Франції.

Нагадаємо, Єва Лонгорія вийшла на подіум показу в Парижі в сукні з глибоким декольте.

Також Фокус писав про появу на Паризькому тижні моди Кари Делевінь.