Кара Делевінь вийшла на подіум у розкішному червоному пальті (фото)

Тиждень моди в Парижі триватиме до 1 жовтня. Він розпочався з показу L'Oreal.

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32-річна англійська акторка та модель Кара Делевінь вийшла на подіум під час показу L'Oreal у рамках Тижня моди в Парижі. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану вийшла на подіум у столиці Франції без бюстгальтера під ефектне червоне пальто, яке вона носила відкрито.

Кара доповнила розкішний образ парою вузьких мікрошортів у тон і взула високі чорні туфлі на платформі.

Представники L'Oreal підкреслили її риси обличчя з класичними червоними губами. А світле волосся Кари Делевінь було розпущене.

Кара Делевінь Фото: Getty Images

До англійської зірки приєдналися інші амбасадорки L'Oréal, зокрема Кендалл Дженнер, Джейн Фонда, Єва Лонгорія і Енді Макдавелл.

Кендалл була в червоній сукні з вирізами. Її вбрання було поєднано з рукавичками довжини до ліктя.

Кара Делевінь та Кендалл Дженнер на Паризькому тижні моди

Зірка реаліті-шоу була в чудовому настрої, коли вона махала натовпу внизу, демонструючи свої нещодавно пофарбовані платинові пасма.

Наприкінці зіркові дівчата кинули червоні троянди в натовп.

Тиждень моди в столиці Франції триватиме до 1 жовтня.

Нагадаємо, Кара Делевінь розповіла про свою залежність від алкоголю.

Також Фокус писав про появу на подіумі Єви Лонгорії під час Паризького тижня моди.