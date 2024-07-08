"Напилася у 8 років": Кара Делевінь розповіла про життя із залежностями

У 2022 році зірка кинула шкідливу звичку. Раніше Кара думала, що алкоголь допомагає їй.

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31-річна англійська акторка Кара Делевінь розповіла про життя із залежностями. Про це пише Sunday Times.

Розмірковуючи про свою десятирічну боротьбу зі зловживанням психоактивними речовинами, зіірка "Загону самогубців" згадала весілля своєї тітки у 2001 році. Тоді восьмирічна Кара сильно напилась.

"Того дня я напилася. Мені було вісім, який божевільний вік, щоб напиватися", — зазначила Делевінь.

Зірка екрану, яка кинула шкідливу звичку у 2022 році, зізналася, що вживала алкоголь, щоб їй стало легше у важкі часи.

"Раніше я думала, що наркотики та алкоголь допомагають мені впоратися. Але вони цього не зробили, вони тримали мене сумною і надзвичайно депресивною. Я відчуваю, що до мене повернулася влада, і мене не контролюють інші речі", — зізналася Кара.

Кара Делевінь Фото: Getty

Незважаючи на те, що вона на новому шляху, Делевінь не проти тусуватися з людьми, які п’ють під час вечірок і фестивалів.

Раніше Делевінь знімалася у фільмах "Анна Кареніна", "Паперові міста", "Загін самогубців", "Місто тисячі планет", а "Кабаре" стало її дебютом у театрі Вест-Енду.

Нагадаємо, Кара Делевінь відвідала бал Інституту костюма Met Gala 2024.

Також Фокус писав про річницю стосунків Кари Делевінь та її дівчини.