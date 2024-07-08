"Напилась в 8 лет": Кара Делевинь рассказала о жизни с зависимостями
В 2022 году звезда бросила вредную привычку. Ранее Кара думала, что алкоголь помогает ей.
31-летняя английская актриса Кара Делевинь рассказала о жизни с зависимостями. Об этом пишет Sunday Times.
Размышляя о своей десятилетней борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами, звезда "Отряда самоубийц" вспомнила свадьбу своей тети в 2001 году. Тогда восьмилетняя Кара сильно напилась.
"В тот день я напилась. Мне было восемь, какой сумасшедший возраст, чтобы напиваться", — отметила Делевинь.
Звезда экрана, которая бросила вредную привычку в 2022 году, призналась, что употребляла алкоголь, чтобы ей стало легче в трудные времена.
"Раньше я думала, что наркотики и алкоголь помогают мне справиться. Но они этого не сделали, они держали меня грустной и чрезвычайно депрессивной. Я чувствую, что ко мне вернулась власть, и меня не контролируют другие вещи", — призналась Кара.
Несмотря на то, что она на новом пути, Делевинь не против тусоваться с пьющими людьми во время вечеринок и фестивалей.
Ранее Кара снималась в фильмах "Анна Каренина", "Бумажные города", "Отряд самоубийц", "Город тысячи планет", а "Кабаре" стал ее дебютом в театре Вест-Энда.
Напомним, Кара Делевинь посетила бал Института костюма Met Gala 2024.
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