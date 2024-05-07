В "кольчуге" с капюшоном: Кара Делевинь в причудливом наряде посетила Met Gala 2024 (фото)

Актриса появилась в наряде от Stella McCartney. Камни для декора под заказ были выращены в лаборатории.

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Британская актриса, певица и супермодель Кара Делевинь 6 мая продемонстрировала стройную фигуру в необычном наряде во время посещения гала-концерта A-list Met Gala в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

31-летняя знаменитость для звездного мероприятия выбрала наряд от Stella McCartney с эффектным укороченным топом со сверкающим капюшоном, издалека напоминающем "кольчугу". Блеск наряду придавали выращенные в лаборатории камни. Свой образ модель дополнила элегантной белой юбкой в пол со сборками и шлейфом, а также сверкающими босоножками с пряжками на высоких каблуках. Из украшений Кара надела ослепительные серебряные браслеты на обе руки и массивные кольца. Актриса нанесла вечерний макияж, подчеркнув глаза и широкие брови.

Кара Делевинь Фото: Getty Images

На ковровой дорожке Кара присоединилась к британским звездам Эду Ширану, FKA Twigs и самой модельеру Стелле. Гламурное мероприятие Met Gala Института костюма ежегодно проводится в первый понедельник мая и проходит в Метрополитен-музее Нью-Йорка. В этом году оно называется "Спящие красавицы: возрождение моды", а дресс-код для гостей — "Сад времени".

Почетными председателями вечера были креативный директор Loewe Джонатан Андерсон и генеральный директор TikTok Шу Цзы Чу. Сопредседателями стали Дженнифер Лопес, Зендая, Bad Bunny и Крис Хемсворт. В состав комитета также вхошла главный редактор модного журнала Vogue Анна Винтур.

Напомним, 7 мая Фокус писал о том, что 61-летняя Деми Мур поразила образом на Met Gala 2024. Знаменитость появилась в наряде от Harris Reed.