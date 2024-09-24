86-річна Джейн Фонда в сріблястому тренчі зʼявилася на Паризькому тижні моди (фото)

Знаменитість продемонструвала ефектне вбрання. Її зустріли бурхливими вигуками.

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86-річна американська акторка та модель Джейн Фонда вийшла на подіум під час Паризького тижня моди в блискучому тренчі. Про це пише Page Six.

Знаменитість стала учасницею показу L’Oréal Paris на Тижні моди в столиці Франції. Фонда вийшла на публіку в блискучому сріблястому плащі.

Свій образ модель та акторка доповнила чорними колготками та металевими кросівками.

Натовп відреагував бурхливими вигуками під час виходу Фонди, коли вона йшла подіумом і спілкувалася з іншими моделями.

Джейн продемонструвала свої платинові пасма та блискуче обличчя з яскраво-червоними губами та рожевими щоками.

Джейн Фонда Фото: Getty Images

Фонда грайливо помахала відвідувачам модного показу з подіуму та підморгнула натовпу, коли вона вийшла на кінець подіуму.

Оскароносну зірку було обрано для участі в шоу, оскільки вона є одним із представників бренду L’Oréal. У Парижі також зʼявилися Кендалл Дженнер, Єва Лонгорія, Кара Делевінь, Гайді Клум ті інші моделі.

Нагадаємо, Гайді Клум продемонструвала фігуру в латексній сукні.

Також Фокус писав про ефектний вихід на подіум Кари Делевінь.