86-річна Джейн Фонда в сріблястому тренчі зʼявилася на Паризькому тижні моди (фото)
Знаменитість продемонструвала ефектне вбрання. Її зустріли бурхливими вигуками.
86-річна американська акторка та модель Джейн Фонда вийшла на подіум під час Паризького тижня моди в блискучому тренчі. Про це пише Page Six.
Знаменитість стала учасницею показу L’Oréal Paris на Тижні моди в столиці Франції. Фонда вийшла на публіку в блискучому сріблястому плащі.
Свій образ модель та акторка доповнила чорними колготками та металевими кросівками.
Натовп відреагував бурхливими вигуками під час виходу Фонди, коли вона йшла подіумом і спілкувалася з іншими моделями.
Джейн продемонструвала свої платинові пасма та блискуче обличчя з яскраво-червоними губами та рожевими щоками.
Фонда грайливо помахала відвідувачам модного показу з подіуму та підморгнула натовпу, коли вона вийшла на кінець подіуму.
Оскароносну зірку було обрано для участі в шоу, оскільки вона є одним із представників бренду L’Oréal. У Парижі також зʼявилися Кендалл Дженнер, Єва Лонгорія, Кара Делевінь, Гайді Клум ті інші моделі.
Нагадаємо, Гайді Клум продемонструвала фігуру в латексній сукні.
Також Фокус писав про ефектний вихід на подіум Кари Делевінь.