Виктория Бекхэм в стильном блейзере прибыла на Парижскую неделю моды (фото)

Знаменитость выбрала полностью черный наряд. Она представит новую коллекцию своего бренда.

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50-летняя британская дизайнер и певица Виктория Бекхэм прибыла в Париж на Неделю моды. Об этом пишет Daily Mail.

Жена Дэвида Бекхэма демонстрирует свою коллекцию весна-лето 2025 в столице Франции в рамках Недели моды. Она появилась на публике в глубоком блейзере.

Виктория вышла из парижского отеля и позировала для селфи с фанатами на улице.

Бывшая участница группы Spice Girls появилась без бюстгальтера. Стильный блейзер Виктории Бекхэм был затянут на ее хрупкой талии и в сочетании с парой широких брюк, когда она прикрывала глаза за массивными солнцезащитными очками.

Виктория Бекхэм в Париже Фото: Getty Images

Ранее жена Дэвида Бекхэма признавалась Vogue, что "худший вопрос", который ей когда-либо задавали, это "Почему ты никогда не улыбаешься?".

Певица пошутила, что внутри она улыбается: "Я чувствую, что несу ответственность перед модным сообществом".

По словам знаменитости, она выглядела бы нелепо, если бы постоянно улыбалась.

"Я улыбаюсь на семейных фотографиях, — сказала она The New York Times в 2013 году.

Парижская неделя моды проходит с 23 сентября по 1 октября 2024 года. Зрителей ожидает серия презентаций дизайнеров, проводимых раз в полгода в столице Франции. На подиум уже выходили Ева Лонгория, Кара Делевинь, Джейн Фонда и другие знаменитости.

Напомним, Виктория Бекхэм рассказала о супружеской жизни с Дэвидом.

Также Фокус писал о рационе питания Виктории Бекхэм.