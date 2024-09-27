Вікторія Бекхем у стильному блейзері прибула на Паризький тиждень моди (фото)

Знаменитість обрала повністю чорне вбрання. Вона представить нову колекцію свого бренду.

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50-річна британська дизайнерка та співачка Вікторія Бекхем прибула до Парижа на Тиждень моди. Про це пише Daily Mail.

Дружина Девіда Бекхема демонструє свою колекцію весна-літо 2025 у столиці Франції в рамках Тижня моди. Вона зʼявилася на публіці у глибокому блейзері.

Вікторія вийшла з паризького готелю та позувала для селфі з фанатами на вулиці.

Колишня учасниця гурту Spice Girls зʼявилася без бюстгальтера. Стильний блейзер Вікторії Бекхем був затягнутий на її тендітній талії та в поєднанні з парою широких штанів, коли вона прикривала очі за масивними сонцезахисними окулярами.

Вікторія Бекхем у Парижі Фото: Getty Images

Раніше дружина Девіда Бекхема зізнавалася Vogue, що "найгірше запитання", яке їй коли-небудь задавали, це "Чому ти ніколи не посміхаєшся?".

Співачка пожартувала, що всередині вона посміхається: "Я відчуваю, що несу відповідальність перед модною спільнотою".

За словами знаменитості, вона виглядала б безглуздо, якби постійно посміхалася.

"Я посміхаюся на сімейних фотографіях, — сказала вона The New York Times у 2013 році.

Паризький тиждень моди проходить з 23 вересня по 1 жовтня 2024 року. Глядачів очікує серія презентацій дизайнерів, що проводяться раз на пів року в столиці Франції. На подіум уже виходили Єва Лонгорія, Кара Делевінь, Джейн Фонда та інші знаменитості.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем розповіла про подружнє життя з Девідом.

Також Фокус писав про раціон харчування Вікторії Бекхем.