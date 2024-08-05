Вікторія Бекхем розповіла про любов до Девіда через 25 років шлюбу (фото)
Зіркова пара чотири рази стала батьками. Попри чутки про негаразди та зради футболіста, вони продовжують підтримувати бренд родини Бекхем.
50-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем прикрасила обкладинку австралійського Vogue та розповіла про свої стосунки з Девідом Бекхемом на 26-му році подружнього життя.
"Така рада бути на обкладинці цього місяця", — лаконічно прокоментувала нову зйомку знаменитість.
Фотосесія була організована Деном Джексоном, а створювала образи стилістка Крістін Сентенера. Для фотосесії мама чотирьох дітей обрала вбрання від Prada, Burberry і Rick Owens, а також продемонструвала сукні свого бренду Victoria Beckham.
Інтервʼю з Вікторією символічно провела австралійська акторка Ніколь Кідман. Співачка зізналася, що її любов до Девіда Бекхема, з яким вона разом з 1997 року і якому народила чотирьох дітей, стала ще сильнішою.
"Можливо, я закохана в нього навіть більше, ніж коли ми тільки зустрілися. Ми відзначали 25-річчя нашого весілля, і я сказала нашим дітям: 'Я дуже люблю вашого батька, підтримую його і хочу, щоб він ставав найкращою версією себе. І він робить це для мене". Це важливо, щоб діти бачили це", — зазначила британська знаменитість.
Девід та Вікторія стали батьками чотирьох спадкоємців — синів Брукліна, Ромео, Круза та доньки Гарпер.
Останнім часом у мережі активно обговорювали ймовірні зради Девіда. Втім, вони продовжують підтримувати бренд родини Бекхем.
Нагадаємо, Бруклін Бекхем потрапив до лікарні.
Також Фокус писав про "срібне" весілля Девіда та Вікторії Бекхемів.