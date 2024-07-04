Срібне весілля: Вікторія та Девід Бекхеми відзначають річницю одруження (фото)

Закохані приміряли ті ж вбрання, що і 25 років тому. За чверть століття вони стали батьками чотирьох дітей.

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50-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем та 49-річний футболіст Девід Бекхем відзначають 25-ту річницю одруження. Особливими знімками зіркове подружжя поділилося в Instagram.

Девід та Вікторія приміряли фіолетові вбрання, у яких вони були на своєму весіллі у 1999 році. Багатодітна мама позувала в довгій сукні, яка оголювала її ноги, а спортсмен постав у штанному костюмі в тон вбрання дружини.

"Подивіться, що ми знайшли", — зазначили зірки.

Девід та Вікторія Бекхеми

Девід та Вікторія одружилися у 1999 році. Того ж року у них народився первісток Бруклін, який у 2022 уклав шлюб з американською акторкою Ніколою Пельтц. Окрім Брукліна, зіркове подружжя стало батьками синів Круза, Ромео та доньки Гарпер.

Девід та Вікторія Бекхеми

Футболіст розповідав, що Вікторія була його "ідеєю досконалості" ще до того, як він її зустрів, і що їхній довготривалий шлюб був неминучим.

Родина Бекхем Фото: Instagram victoriabeckham

Колишня учасниця гурту Spice Girls та її обранець уперше зустрілися в 1997 році на благодійному футбольному матчі для гравців "Манчестер Юнайтед", коли Вікторії було 22, а Девіду — 21 рік.

"Я завжди казав, що як тільки я зустріну Вікторію, я завжди буду з нею", — згадує футболіст.

Цю річницю пара святкує на фоні новин про ймовірні зради Девіда Бекхема. У новій книжці Том Бавер перелічив імена жінок, з якими спортсмен начебто зраджував дружину: модель Естер Каньядас, модель Селіна Лорі, власниця салону краси Даніель Хіт, Ребекка Лус та навіть Шарліз Терон.

Також Фокус писав про причину сварки Вікторії Бекхем та Меган Маркл.