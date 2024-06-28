Меган Маркл заздрила Вікторії Бекхем та просила в неї безкоштовно одяг

Сассекські та Бекхеми раніше дружили, проте з часом між родинами виникла серйозна ворожнеча. Напруга почалася ще під час заручин Меган та принца Гаррі.

Меган Маркл просила у Вікторії Бекхем безкоштовні одяг та аксесуари. Про це пише New York Post.

Під час заручин із принцом Гаррі американська акторка нібито попросила у дружини Девіда Бекхема, яка стала модельєркою після успішної карʼєри співачки, безкоштовний одяг і сумочки. Втім, Букінгемський палац наклав вето на цей запит, оскільки він суперечить їхнім правилам. Про це розповів біограф Том Бавер у своїй новій книзі "Дім Бекхема", яка наразі виходить у Великій Британії та США.

Герцогиня Сассекська колись була настільки близькою до родини Бекхем, що залишалася в їхньому будинку в Беверлі-Гіллз під час поїздки в Лос-Анджелес. Біограф пише, як "співробітник Вікторії" пропонував поради краси щодо найкращого догляду за обличчям і перукарні в Лондоні, коли Меган Маркл була заручена із сином британського короля Чарльза ІІІ.

Вікторія Бекхем Фото: Instagram victoriabeckham

Втім, Меган втратила довіру до Вікторії, коли подумала, що та "зливала" інформацію в пресу.

"Тільки після того, як The Sun повідомило, як Вікторія дала Меган поради щодо макіяжу, стосунки між двома амбітними жінками зазнали краху", — пише Бавер.

Після цього Вікторія заперечувала чутки і звинуватила в цьому косметолога.

Ворожнеча, яка частково викликана, як пише біограф, заздрістю Меган Маркл до того, що у Бекхемів було більше грошей і доступу до предметів розкоші, таких як приватні літаки та яхти, досягла апогею, коли герцогиня нібито зневажливо поставилася до зіркової родини на своєму весіллі з принцом Гаррі у 2018 році.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Вікторію та Девіда не запросили на вечерю після церемонії, на якій були присутні інші знаменитості, включаючи Джорджа Клуні.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл намагаються помиритися з хворою Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про численні зради Девіда Бекхема.