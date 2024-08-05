Виктория Бекхэм рассказала о любви к Дэвиду спустя 25 лет брака (фото)

Звездная пара четыре раза стала родителями. Несмотря на слухи о проблемах и изменах футболиста, они продолжают поддерживать бренд семьи Бекхэм.

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50-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм украсила обложку австралийского Vogue и рассказала о своих отношениях с Дэвидом Бекхэмом на 26-м году супружеской жизни.

"Так рада быть на обложке этого месяца", — лаконично прокомментировала новую съемку знаменитость.

Фотосессия была организована Дэном Джексоном, а создавала образы стилистка Кристин Сентенера. Для фотосессии мама четверых детей выбрала наряды от Prada, Burberry и Rick Owens, а также продемонстрировала платья своего бренда Victoria Beckham.

Виктория Бекхэм

Интервью с Викторией символично провела австралийская актриса Николь Кидман. Певица призналась, что ее любовь к Дэвиду Бекхэму, с которым она вместе с 1997 года и которому родила четверых детей, стала еще сильнее.

"Возможно, я влюблена в него даже больше, чем когда мы только встретились. Мы отмечали 25-летие нашей свадьбы, и я сказала нашим детям: 'Я очень люблю вашего отца, поддерживаю его и хочу, чтобы он становился лучшей версией себя. И он делает это для меня". Это важно, чтобы дети видели это", — отметила британская знаменитость.

Дэвид и Виктория стали родителями четырех наследников — сыновей Бруклина, Ромео, Круза и дочери Харпер.

Дэвид и Виктория Бекхэмы Фото: Getty Images

В последнее время в сети активно обсуждали вероятные измены Дэвида. Впрочем, они продолжают поддерживать бренд семьи Бекхэм.

Напомним, Бруклин Бекхэм попал в больницу.

Также Фокус писал о "серебряной" свадьбе Дэвида и Виктории Бекхэмов.