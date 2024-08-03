Сын Виктории Бекхэм попал в больницу: что произошло (фото)

Бруклин Бекхэм поблагодарил жену Николу Пельтц за поддержку. На "больничном селфи" юноша продемонстрировал хорошее настроение.

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25-летний британский кулинар и фотограф Бруклин Бекхэм был срочно доставлен в больницу после того, как он сломал плечо. Об этом сын Виктории Бекхэм рассказал в Instagram, показав фото из медицинского учреждения.

Первенец звездной четы Бекхэмов выложил снимок со своей больничной койки, рассказал о серьезной травме, но не объяснил, что именно произошло.

Несмотря на обстоятельства, Бруклин выглядел в хорошем настроении, улыбаясь на черно-белом селфи. В частности, юноша поблагодарил свою жену, американскую актрису Николу Пельтц.

"Сломал плечо, но все хорошо, потому что у меня есть @nicolaannepeltzbeckham, которая ухаживает за мной. Целую, люблю тебя, крошка", — отметил Бруклин Бекхэм.

Бруклин Бекхэм

Надев больничный халат, сын Виктории Бекхэм добавил собственного чувства стиля к образу: он продемонстрировал бейсболку, которую надел задом наперед, несмотря на больничную обстановку.

Хотя неизвестно, как Бруклин получил травму руки, прошлой ночью он был в современном японском ресторане ITO в Нью-Йорке, по данным Daily Mail.

Бруклин и Никола поженились в апреле 2022 года. На данный момент общих детей у пары нет.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: nicolaannepeltz/Instagram

Напомним, Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм пережили тяжелую утрату: умерла их домашняя любимица Нала после визита к грумеру.

Также Фокус писал о планах Бруклина и Николы на пополнение в семье.