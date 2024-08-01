Никола Пельтц эмоционально рассказала о потере в семье (фото)

Несколько месяцев назад из жизни ушла бабушка актрисы. Впоследствии умерла ее любимая собака Нала.

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Американская актриса Никола Пельц выразила свое горе по поводу смерти ее собаки Нали на фоне новостей, что она подала в суд на грумера, который ухаживал за ее домашним любимцем перед смертью. Эмоциональное заявление жена Бруклина Бекхэма опубликовала в Instagram.

"Я действительно все еще переживаю такой шок и боль из-за того, что мой ребенок Нала внезапно умер в прошлом месяце после того, что должно было бы быть обычным сеансом ухода", — отметила невестка Виктории Бекхэм.

Эмоциональный пост сопровождался изображением Николы Пельц и его мужа Бруклина Бекхэма, которые хоронят своего любимого питомца, обнявшись перед могилой, обсаженной цветами.

"Я опубликовала этот опыт в своем Instagram, чтобы привлечь внимание, и была разбита, услышав ужасные истории многих других, кто пережил такую же трагедию", — добавила актриса, выразив свое возмущение и отчаяние.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм

Звезда экрана отметила, что нужно менять законы, чтобы лучше защитить домашних любимцев.

По словам Николы, ее собака получила травмы и находилась в тяжелом физическом состоянии после того, как прошла стандартную процедуру груминга в передвижном фургоне HoundSpa.

Нала, которую звезда взяла из приюта, тяжело дышала, и ее пришлось срочно повезти собачку к ветеринарам, где она умерла.

Напомним, умерла бабушка Николы Пельтц.

Также Фокус писал о планах Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц на детей.