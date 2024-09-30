Донька Майкла Джексона відвідала Паризький тиждень моди (фото)

Юна зірка сиділа в першому ряду модної події. Вона відвідала показ Demeulemeester.

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26-річна американська акторка та модель Періс Джексон відвідала Паризький тиждень моди. Про це пише Daily Mail.

Юна знаменитість зʼявилася на публіці у в'язаному джемпері, відвідавши зірковий показ Demeulemeester на Тижні моди в столиці Франції. Донька Майкла Джексона та Деббі Роу постала в товстому кремовому топі з водолазкою з китицями.

Періс поєднала ефектний образ із напівпрозорою максі-спідницею з розрізом до стегон. На ногах акторки були чорні черевики на плоскій підошві, а волосся вона залишила розпущеним, зробивши легкий макіяж.

Донька Майкла Джексона насолоджувалася шоу з першого ряду.

Періс Джексон Фото: Getty Images

Періс — єдина дочка покійної суперзірки Майкла Джексона та його колишньої дружини Деббі Роу. Від їхнього союзу також є 27-річний син Прінс.

Паризький тиждень моди проходить з 23 вересня по 1 жовтня 2024 року. Глядачів очікує серія презентацій дизайнерів, що проводяться раз на пів року в столиці Франції. На подіум уже виходили акторки Єва Лонгорія, Кара Делевінь, Джейн Фонда та інші зірки.

Нагадаємо, Сальма Хаєк та її чоловік Франсуа-Анрі Піно відвідали Паризький тиждень моди.

Також Фокус писав про появу в Парижі Вікторії Бекхем.