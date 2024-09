Наомі Кемпбелл заборонили займатися благодійною діяльністю

Після перевірки аудитори виявили, що з коштів, зібраних для благодійної організації, десятки тисяч фунтів стерлінгів пішли на забезпечення приватних витрат супермоделі.

54-річній британській супермоделі Наомі Кемпбелл на п'ять років заборонили бути опікуном заснованої нею благодійної організації по боротьбі зі злиднями Fashion for Relief після того, як розслідування Комісії з благодійності виявило численні докази фінансових махінацій, зловживання і поганого управління, пише The Guardian.

Комісія дійшла висновку, що в Fashion for Relief з моменту її заснування як британської благодійної організації у 2015 році мали місце серйозні проступки, фінансові зловживання і погане управління. Аудитори виявили, що БО передала на благодійні цілі лише малу частину мільйонів фунтів, зібраних на модних заходах за участю знаменитостей.

За п'ять років фонд зібрав трохи менше ніж 4,8 млн фунтів стерлінгів, проте тільки 389 тисяч фунтів стерлінгів пішли у вигляді грантів партнерським благодійним організаціям після врахування вартості заходів та інших витрат. Ще майже 350 тисяч фунтів стерлінгів пізніше повернули благодійній організації тимчасові керівники, призначені комісією, і виплатили благодійним організаціям Save the Children і Mayor's Fund for London, які чотири роки тому повідомили про Fashion for Relief регулювальним органам після того, як не отримали обіцяних платежів за угодами про збір коштів.

Водночас десятки тисяч фунтів стерлінгів були витрачені на розкішні готельні номери, перельоти, спа-процедури, особисту безпеку і сигарети для Кемпбелл. Паралельно сотні тисяч пішли як платежі подрузі зірки, опікунці Б'янці Геллміх. Перевірка встановила, що вона отримала 290 тисяч фунтів стерлінгів у вигляді несанкціонованих консультаційних гонорарів і 26 тисяч фунтів стерлінгів на рік на дорожні витрати від благодійної організації протягом двох років.

Наомі позиціонувала Fashion for Relief як організацію з боротьби зі злиднями Фото: fashion4relief

Зрештою Б'янку усунули з посади піклувальниці благодійної організації на дев'ять років. Геллміх запропонувала комісії відшкодувати гонорари і витрати в лютому 2022 року, і план погашення було погоджено з комісією. Повну суму вона повернула у квітні 2023 року.

Третю опікунку Fashion for Relief, Вероніку Чоу, відсторонено на чотири роки.

Fashion for Relief раніше стверджувала, що вона була не тільки благодійною організацією зі збору коштів, а й платформою, яка за допомогою своїх гучних заходів зі збирання коштів заохочувала донорів робити пожертви безпосередньо в благодійні організації-партнери та на добрі справи.

Комісія почала офіційне розслідування щодо Fashion for Relief у листопаді 2021 року, згодом усунувши Кемпбелл і Геллміх. Тимчасові керівники виявили, що благодійна організація фактично неплатоспроможна, у неї недостатньо грошей для виплат кредиторам. Вона була остаточно ліквідована в березні.

Ні Кемпбелл, ні інші піклувальники благодійної організації поки що ніяк не коментували рішення комісії.

