Рада відмінила висновки держаудиту про прибуток оборонних підприємств: чому це важливо

Держаудит стверджував, що українські оборонні заводи не мають права на прибуток, тому зобовʼязував повернути компанії 2,5 млрд за 2022 рік гривень у бюджет. Це ставило під загрозу нарощування потужності підприємств.

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Народні депутати прийняли постанову №10071, яка скасовує висновки Державної аудиторської служби. Висновки були такими, що прибуток оборонних підприємств вважався збитками для держави. Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

306 народних обранців з 337 присутніх на засіданні проголосували за постанову №10071. Відтак Верховна Рада постановляє: Кабінету Міністрів гарантувати оборонним підприємствам компенсацію всіх економічно обґрунтованих витрат, а також суми прибутку.

Чому скасування висновків ДАС важливий для оборонної промисловості?

Висновок Держаудиторської служби вважав прибутки оборонних підприємств під час виконання держзамовлення "збитком для держави". Вони оцінювались у 2,5 млрд гривень за 2022 рік. Ба більше державні аудитори дійшли до висновку, що всі підприємства мають повернути прибутки в державний бюджет.

Такий висновок викликав хвилю обурення в українських підприємств. Отримані прибутки реінвестували у розширення потужностей. Окрім цього висновки суперечили постанові Кабінету міністрі, за яким виробники можуть отримувати від 5 до 10% чистого прибутку під час виконання замовлень для держави.

Але в ДАС продовжували вважати, що їхній висновок правильний. Він базувався на постанові №335 Кабміну від 20 березня 2022 року. Його можна було прочитати так: що вітчизняний виробник не може закладати прибуток у ціну зброї. Попри те, що постанову скасували, саме не це спирались аудитори.

РК "Нептун" Фото: Defense Express

Відтак спочатку приватна компанія "Українська бронетехніка" заявила, що проти них готується кримінальне провадження від ДБР через прибуток. Потім заяву підтримала Національна асоціація підприємств оборонної промисловості. Також розробники ракет "Нептун" та ПТРК "Стугна" ДККБ "Луч" звернувся до Кабміну, секретаря РНБО та інших з проханням врегулювати відповідності висновків Держаудитслужби до законодавства.

Нагадаємо, 25 липня ЗМІ писали, що Україна може створювати ЗРК "СД-300", який ДККБ "Луч" презентувало ще у 2021 році.

20 вересня журналісти повідомили, як українська оборонка бореться з катастрофічним дефіцитом людей на підприємствах.