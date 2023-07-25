"Тести проходять успішно": який ЗРК може створювати Україна, – Forbes (фото)

Ще до повномасштабного вторгнення ДККБ "Луч" презентувало проєкт комплексу ППО, який за своїми характеристиками кращий за С-300.

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Заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернов заявив, що Україна створює власну систему ППО. У виданні Forbes припускають, що це може бути СД-300.

Через масовані російські обстріли запаси до радянських засобів ППО складно поповнювати. Західні поставки зенітно-ракетних комплексів не покривають всі потреби України. Тому рішенням проблеми може бути розробка ДККБ "Луч" система СД-300.

СД-300 — це не секретний проєкт, бо його публічно показували ще до початку повномасштабної війни, але на той час не було готовності масового виробництва. За своїми характеристиками він міг би замінити радянські С-300, проте наразі СД-300 ніде виробляти, стверджують журналісти.

Характеристики СД-300 Фото: Укроборонпром

"У нас є новітні системи ППО. Вони середньої дальності. Це, звісно, не аналог Patriot, IRIS-T чи SAMP-T, я думаю, вони близькі до HAWK, української розробки, українського виробництва", — заявив Чернов.

За його словами, ракети до комплексу вже розроблені. Перспективний комплекс СД-300 складається з:

командної машини

пускової установки на 4 ракети

станція пошуку цілей 80К6ТМ

При цьому калібр ракети буде 300 мм, тому автор не виключає, що боєприпас будуть використовувати з РСЗВ "Вільха", який має такий самий калібр. Радіус ураження буде не менше 100 км, що навіть перебільшує показники С-300.

Нагадаємо, 3 грудня 2021 ДККБ "Луч" розробило новий ЗРК СД-300 із дальністю ураження понад 100 км.

22 липня ЗМІ писали, що США готує новий пакет військової допомоги для України.