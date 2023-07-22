Артилерія і бронетехніка: США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн, — ЗМІ

За словами журналістів, Вашингтон передасть обладнання для розмінування, ракети для ЗРК NASAMS, а також протитанкові установки TOW і Javelin та інше.

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Сполучені Штати вже у вівторок, 25 липня, збираються оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму в 400 мільйонів доларів. Про це пише видання Reuters на анонімні джерела серед офіційних осіб у США.

Повідомляється, що новий пакет міститиме артилерійські боєприпаси, зенітно-ракетні комплекси, а також наземну броньовану техніку. Наприклад, бронетранспортери Stryker. Також Вашингтон передасть обладнання для розмінування, ракети для ЗРК NASAMS, а також протитанкові установки TOW і Javelin та інше.

За словами журналістів, до пакета не увійдуть касетні боєприпаси, які Штати вже передали Україні. Щоправда, список пакета ще може змінитися.

Джерела заявили, що пакет військової допомоги фінансуватимуть за рахунок президентських повноважень щодо вибірки коштів. Обладнання та бронетехніка надходитимуть із запасів США.

Видання пише, що це буде 43-й пакет військової допомоги від США Україні.

Нагадаємо, що Болгарія відправить в Україну партію бронетранспортерів. Згідно з рішенням болгарського парламенту, ЗСУ отримає старі БТРи, які перебували на складах МВС. Натомість вони очікують компенсацію від уряду США.

Крім того, у США оцінили, як Україна застосовує касетні боєприпаси. Представник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що, за первинними повідомленнями, застосування касетних боєприпасів вплинуло на російські оборонні побудови і маневри.