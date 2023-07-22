Артиллерия и бронетехника: США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн, — СМИ

По словам журналистов, Вашингтон передаст оборудование для разминирования, ракеты для ЗРК NASAMS, а также противотанковые установки TOW и Javelin и прочее.

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Соединенные Штаты уже во вторник, 25 июля, собираются объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму в 400 миллионов долларов. Об этом пишет издание Reuters на анонимные источники среди официальных лиц в США.

Сообщается, что новый пакет будет включать в себя артиллерийские боеприпасы, зенитно-ракетные комплексы, а также наземную бронированную технику. К примеру, бронетранспортеры Stryker. Также Вашингтон передаст оборудование для разминирования, ракеты для ЗРК NASAMS, а также противотанковые установки TOW и Javelin и прочее.

По словам журналистов, в пакет не войдут кассетные боеприпасы, которые Штаты уже передали Украине. Правда, список пакета еще может измениться.

Источники заявили, что пакет военной помощи будет финансироваться за счет президентских полномочий по выборке средств. Оборудование и бронетехника будут поступать из запасов США.

Издание пишет, что это будет 43-й пакет военной помощи от США Украине.

Напомним, что Болгария отправит в Украину партию бронетранспортеров. Согласно решению болгарского парламента, ВСУ получит старые БТРы, которые находились на складах МВД. Взамен они ожидают компенсацию от правительства США.

Кроме того, в США оценили, как Украина применяет кассетные боеприпасы. Представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что, по первоначальным сообщениям, применение кассетных боеприпасов повлияло на российские оборонительные построения и маневры.