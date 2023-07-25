"Тесты проходят успешно": какой ЗРК может создавать Украина, — Forbes (фото)

Еще до полномасштабного вторжения ГККБ "Луч" представило проект комплекса ПВО, который по своим характеристикам лучше С-300.

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Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернов заявил, что Украина создает собственную систему ПВО. В издании Forbes предполагают, что это может быть СД-300.

Из-за массированных российских обстрелов запасы к советским средствам ПВО сложно пополнять. Западные поставки зенитно-ракетных комплексов не покрывают все потребности Украины. Поэтому решением проблемы может быть разработка ГККБ "Луч" система СД-300.

СД-300 — это не секретный проект, потому что его публично показывали еще до начала полномасштабной войны, но в то время не было готовности массового производства. По своим характеристикам он мог бы заменить советские С-300, однако пока СД-300 негде производить, утверждают журналисты.

Характеристики СД-300 Фото: Укроборонпром

"У нас есть новейшие системы ПВО. Они средней дальности. Это, конечно, не аналог Patriot, IRIS-T или SAMP-T, я думаю, они близки к HAWK, украинской разработки, украинского производства", — заявил Чернов.

По его словам, ракеты к комплексу уже разработаны. Перспективный комплекс СД-300 состоит из:

командной машины

пусковой установки на 4 ракеты

станция поиска целей 80К6ТМ

При этом калибр ракеты будет 300 мм, поэтому автор не исключает, что боеприпас будут использовать с РСЗО "Ольха", который имеет такой же калибр. Радиус поражения будет не менее 100 км, что даже превосходит показатели С-300.

Напомним, 3 декабря 2021 ГККБ "Луч" разработало новый ЗРК СД-300 с дальностью поражения более 100 км.

22 июля СМИ писали, что США готовит новый пакет военной помощи для Украины.