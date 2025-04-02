36,6 млн грн премій в "Укрпошті": Гончаренко показав висновки державних аудиторів (скриншот)

Державна аудиторська служба України виявили проблеми на "Укрпошті", які стосуються діяльності акціонерного товариства з 2022 по 2024 роки. Попри ці проблеми, компанія відшукала гроші на виплату премій на суму 36,6 млн грн. Дані аудиту та висновки про негаразди з обліком показав народний депутат Олексій Гончаренко.

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Фрагмент звіту державних аудиторів щодо проблем "Укрпошти" з'явився у Telegram-каналі Гончаренка.

Нардеп повідомив, що отримав відповідь на запит в Держаудитслужбу щодо діяльності компанії. У відповіді вказано, що перевірили роботу "Укрпошти" з 2021 по першу половину 2024 року. З'ясувалось, що попри складну ситуацію, компанія відшукала гроші на премії керівному складу, окрім як для генерального директора. У фрагменті відповіді, яку показав Гончаренко, бачимо, що сума премій, виплачена протягом 2,5 років, — 36,6 млн грн.

Держаудитслужба написала, що з 2022 по І півріччя 2024 компанія "не досягнула поставлених цілей". Про які саме цілі ідеться, не вказано, але пояснюється, що діяльність товариства "збиткова". Також озвучені інші недоліки у роботі "Укрпошти". Як з'ясувалось, компанія не рахує витрати по кожній послузі, тому не може встановити, які напрямки збиткові. Ще одна проблеми — відсутність системи внутрішнього контролю, яка могла б вберегти від порушень, пояснила Держаудитслужба.

Проблеми Укрпошти - відповід аудиторів Олексію Гончаренку Фото: Олексій Гончаренко / Telegram

На порталі АТ "Укрпошта" можна відшукати керівний склад компанії. Бачимо, що крім гендиректора Ігоря Смілянського, є ще четверо осіб. Держаудитслужба не уточнила, чи саме ці громадяни преміювались протягом 2,5 років збиткової діяльності товариства, засновником та акціонером якого є Міністерство інфраструктури України.

На сторінці Facebook Смілянського поки що немає реакції на публікацію Гончаренка щодо проблем "Укрпошти". Останні його дописи стосуються наслідків ударів ЗС РФ по відділеннях пошти та про випуск нових марок.

Проблеми Укрпошти — деталі

Зазначимо, 7 січня голова комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна розповіла про проблеми "Укрпошти", пов'язані з зарплатою Смілянського. Зі слів нардепки, керівник компанії у 2022 році отримував зарплату 1,52 млн грн, а у 2023 — 1,86 млн грн. При цьому політикиня зауважила, що виплати перевищують кошти, які отримують бійці ЗСУ за перебування на "першій лінії".

Тоді ж стало відомо про ще одну проблему "Укрпошти". Тернопільський національний медичний університет поскаржився, що поштова компанія загубила понад 100 документів, пов'язаних зі студентами-іноземцями.

Нагадуємо, 28 січня на засідання Кабінету Міністрів вирішили передати "Укрпошті" банк, який раніше належав російським олігархам. Крім того, інтернет-видання "Полтавщина" повідомило про кошти, які витратить держава на розсилання повісток через "Укрпошту".