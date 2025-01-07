Більше за "бойові" понад 15 воїнів: яку зарплату отримує гендиректор збиткової "Укрпошти"

Керівник компанії відмовився надати за депутатським зверненням дані про те, скільки працівників отримують зарплати понад 100 тисяч. Відомо, що більшу суму отримують як мінімум усі члени Наглядової ради.

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Збиткова державна компанія "Укрпошта" щомісяця платить гендиректору понад 1,5 мільйона гривень. Про це 7 січня повідомила народна депутатка, голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

За даними фінансового плану "Укрпошти", щомісячні витрати на оплату роботи керівника складали:

1,6 мільйона гривень у 2021 році (факт);

1,53 мільйона гривень у 2022 році (прогноз)

1,86 мільйона гривень у 2023 році (прогноз).

"Все це навіть у період повномасштабної війни — його зарплата в місяць перевищує грошове забезпечення понад 15 військовослужбовців, які щохвилини 30 днів на місяць перебувають на бойових завдання на нулі", — підкреслила парламентарка.

Фінансовий план "Укрпошти" Фото: Ніна Южаніна / Telegram

Вона направила депутатське звернення щодо кількості осіб, які в "Укрпошті" отримують зарплати понад 100 тисяч гривень. Гендиректор надавати ці дані відмовився.

"Так виглядає здоровий глузд і щирість?! (зі слів цього керівника про себе). І тепер розумієте чому влада не хоче розглядати проєкт закону № 12316, яким запропоновано обмежити верхню межу зарплат чиновників і управлінців державних підприємств на період воєнного стану", — зазначила Южаніна.

У виданні "Главком" передали, що відповідно до постанови Кабміну №668 2017 року, члени Наглядової ради, за винятком представників держави, які є держслужбовцями отримують винагороду 165 090 гривень. Голова Наглядової ради отримує ще 20% надбавки.

Окрім того, "Укрпошта" сплачує витрати, пов’язані з виконанням обов’язків її членів. За грудень 2021 року ці витрати сягали 101 тисячі гривень

Як відомо з сайту компанії, до Наглядової ради входять: начальник Київської міськової військової адміністрації Тимур Ткаченко, Рінат Абдрасілов, Ґері Джон Керрол, Олена Малинська, Ігор Мітюков і Сергій Деркач.

Водночас листоноші "Укрпошти" отримують 6,4-11,5 тисячі гривень на місяць.

Нагадаємо, мешканці приватних будинків можуть отримати у 2025 році допомогу від держави у сумі 16 тисяч гривень. Розмір виплат залежить від доходів сім’ї.

Деякі українки можуть вийти на пенсію достроково — у віці 50 років. Однак для цього потрібно відповідати кільком умовам.