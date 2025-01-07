Больше "боевых" более 15 воинов: какую зарплату получает гендиректор убыточной "Укрпочты"

Руководитель компании отказался предоставить по депутатскому обращению данные о том, сколько работников получают зарплаты свыше 100 тысяч. Известно, что большую сумму получают как минимум все члены Наблюдательного совета.

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Убыточная государственная компания "Укрпочта" ежемесячно платит гендиректору более 1,5 миллиона гривен. Об этом 7 января сообщила народный депутат, председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

По данным финансового плана "Укрпочты", ежемесячные расходы на оплату работы руководителя составляли:

1,6 миллиона гривен в 2021 году (факт);

1,53 миллиона гривен в 2022 году (прогноз)

1,86 миллиона гривен в 2023 году (прогноз).

"Все это даже в период полномасштабной войны — его зарплата в месяц превышает денежное обеспечение более 15 военнослужащих, которые ежеминутно 30 дней в месяц находятся на боевых задачах на нуле", — подчеркнула парламентарий.

Финансовый план "Укрпочты" Фото: Нина Южанина / Telegram

Она направила депутатское обращение относительно количества лиц, которые в "Укрпочте" получают зарплаты более 100 тысяч гривен. Гендиректор предоставлять эти данные отказался.

"Так выглядит здравый смысл и искренность?! (со слов этого руководителя о себе). И теперь понимаете почему власть не хочет рассматривать проект закона № 12316, которым предложено ограничить верхний предел зарплат чиновников и управленцев государственных предприятий на период военного положения", — отметила Южанина.

В издании "Главком" передали, что согласно постановлению Кабмина №668 2017 года, члены Наблюдательного совета, за исключением представителей государства, которые являются госслужащими получают вознаграждение 165 090 гривен. Председатель Наблюдательного совета получает еще 20% надбавки.

Кроме того, "Укрпочта" оплачивает расходы, связанные с выполнением обязанностей ее членов. За декабрь 2021 года эти расходы достигали 101 тысячи гривен

Как известно из сайта компании, в Наблюдательный совет входят: начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, Ринат Абдрасилов, Гэри Джон Кэррол, Елена Малинская, Игорь Митюков и Сергей Деркач.

В то же время почтальоны "Укрпочты" получают 6,4-11,5 тысячи гривен в месяц.

Напомним, жители частных домов могут получить в 2025 году помощь от государства в сумме 16 тысяч гривен. Размер выплат зависит от доходов семьи.

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