"Укрпошта" будет взимать средства с посылки на нужды ВСУ: названа сумма, — нардеп (фото)
Нардеп Нина Южанина говорит, что "Укрпошта" сделала обязательным принудительное взыскание благотворительности на нужды ВСУ. Таким образом государственный оператор может собрать до 50 млн грн в течение года.
Государственная компания "Укрпошта" ввела обязательные принудительные взносы, которые поступают на нужды ВСУ. Об этом сообщила народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в своем Telegram.
Политик указывает, что из всех посылок, за которые будут платить отправители, будет взиматься дополнительная 1 грн оплаты в пользу фонда "Киевская школа экономики" на нужды Вооруженных сил Украины.
"Государственная "Укрпошта" при оплате услуг по доставке посылок дополнительно взимает 1 (одну) гривну как благотворительный взнос на нужды ВСУ в Благотворительный фонд "Киевская школа экономики" (код 35133288). Отказаться от этого невозможно — взыскание внесено в программное обеспечение "Укрпошты", — пишет народный депутат.
По словам Южаниной, теперь такой взнос является обязательным и не подлежит возврату. По оценкам народного депутата, с помощью таких отчислений "Укрпошта" может собрать около 50 млн гривен, что равно приблизительному количеству отправленных посылок в течение 2023 года.
Напомним, Фокус сообщал, что полиция сможет открывать посылки без разрешения адресата. Проектом закона предлагается признать почтовые отправления вмешательством в частную жизнь и проводиться оно может только в исключительных случаях.
Также мы писали, что в Украине отменят таможенные льготы на международные посылки. По словам нардепа от "Слуги народа" Даниила Гетманцева, народные депутаты не отказались от идеи отменить таможенные льготы.