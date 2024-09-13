В Украине отменят таможенные льготы на международные посылки: что известно

По словам нардепа от "Слуги народа" Данила Гетманцева, народные депутаты не отказались от идеи отменить таможенные льготы. В данный момент Рада продолжает работать над соответствующим законопроектом.

Related video

В Украине уже разрабатывается законопроект, предусматривающий отмену таможенных льгот для международных отправлений. Об этом рассказал председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в комментарии изданию "Экономическая правда".

"Мы не отказались от этой идеи. Планируем отменить льготу для посылок отдельным законопроектом. Сейчас он разрабатывается", — сообщил Гетманцев.

Тем не менее, точные сроки принятия данного законопроекта остаются неизвестными.

Также народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что посылки из-за границы стоимостью выше 45 евро хотят облагать налогом. Раньше налог действовал только на посылки стоимостью от 150 евро.

Отмечается, что подобная инициатива обеспечит бюджет 3 млрд грн.

Ранее сообщалось, что в Украине с 27 июля зарядные станции, генераторы и солнечные панели стали дешевле. Так, их можно ввозить в Украину без налогов и сборов. В таможенной службе заявили, что изменениями предусмотрено на период действия военного положения в Украине освобождение от уплаты таможенных платежей товаров, ввозимых для энергетической безопасности, в том числе перемещаемых (пересылаемых) на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Напомним, в начале сентября Даниил Гетманцев рассказывал о возможном будущем увеличении налогов. Он отметил, что с октября 2024 года в Украине планируется ввести широкий пакет налоговых изменений. В соответствии с ним планируется ФОПам повысить военный сбор с 1,5% до 5%, ввести 1% военного сбора с плательщиков единого налога 3-й группы и военный сбор в размере 10% от минимальной заработной платы в месяц для ФЛП-плательщиков единого налога 1-й, 2-й и 4-й групп.