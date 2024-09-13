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Економіка

В Україні скасують митні пільги на міжнародні посилки: що відомо

аліекспресс
Фото: Unsplash | В Україні скасують митні пільги на міжнародні посилки

За словами нардепа від "Слуги народу" Данила Гетманцева, народні депутати не відмовилися від ідеї скасувати митні пільги. Наразі Рада продовжує працювати над відповідним законопроєктом.

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В Україні вже розробляється законопроєкт, який передбачає скасування митних пільг для міжнародних відправлень. Про це розповів голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі виданню "Економічна правда".

"Ми не відмовилися від цієї ідеї. Плануємо скасувати пільгу для посилок окремим законопроєктом. Зараз він розробляється", — повідомив Гетманцев.

Проте точні терміни ухвалення цього законопроєкту залишаються невідомими.

Також народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що посилки з-за кордону вартістю понад 45 євро хочуть оподатковувати. Раніше податок діяв тільки на посилки вартістю від 150 євро.

Зазначається, що подібна ініціатива забезпечить бюджет 3 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що в Україні з 27 липня зарядні станції, генератори та сонячні панелі стали дешевшими. Так, їх можна ввозити в Україну без податків і зборів. У митній службі заявили, що змінами передбачено на період дії воєнного стану в Україні звільнення від сплати митних платежів товарів, що ввозяться задля енергетичної безпеки, зокрема тих, що переміщуються (пересилаються) на митну територію України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Нагадаємо, на початку вересня Данило Гетманцев розповідав про можливе майбутнє збільшення податків. Він зазначив, що з жовтня 2024 року в Україні планується запровадити широкий пакет податкових змін. Відповідно до нього планується ФОПам підвищити військовий збір з 1,5% до 5%, запровадити 1% військового збору з платників єдиного податку 3-ї групи та військовий збір у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати на місяць для ФОПів-платників єдиного податку 1-ї, 2-ї та 4-ї груп.