В Україні скасують митні пільги на міжнародні посилки: що відомо

За словами нардепа від "Слуги народу" Данила Гетманцева, народні депутати не відмовилися від ідеї скасувати митні пільги. Наразі Рада продовжує працювати над відповідним законопроєктом.

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В Україні вже розробляється законопроєкт, який передбачає скасування митних пільг для міжнародних відправлень. Про це розповів голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі виданню "Економічна правда".

"Ми не відмовилися від цієї ідеї. Плануємо скасувати пільгу для посилок окремим законопроєктом. Зараз він розробляється", — повідомив Гетманцев.

Проте точні терміни ухвалення цього законопроєкту залишаються невідомими.

Також народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що посилки з-за кордону вартістю понад 45 євро хочуть оподатковувати. Раніше податок діяв тільки на посилки вартістю від 150 євро.

Зазначається, що подібна ініціатива забезпечить бюджет 3 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що в Україні з 27 липня зарядні станції, генератори та сонячні панелі стали дешевшими. Так, їх можна ввозити в Україну без податків і зборів. У митній службі заявили, що змінами передбачено на період дії воєнного стану в Україні звільнення від сплати митних платежів товарів, що ввозяться задля енергетичної безпеки, зокрема тих, що переміщуються (пересилаються) на митну територію України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Нагадаємо, на початку вересня Данило Гетманцев розповідав про можливе майбутнє збільшення податків. Він зазначив, що з жовтня 2024 року в Україні планується запровадити широкий пакет податкових змін. Відповідно до нього планується ФОПам підвищити військовий збір з 1,5% до 5%, запровадити 1% військового збору з платників єдиного податку 3-ї групи та військовий збір у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати на місяць для ФОПів-платників єдиного податку 1-ї, 2-ї та 4-ї груп.