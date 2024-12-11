Полиция сможет открывать посылки без разрешения адресата: в Раду внесли законопроект

Проектом закона предлагается признать почтовые отправления вмешательством в частную жизнь и проводиться оно может только в исключительных случаях.

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Украинским правоохранителям могут предоставить право без ведома адресата открывать корреспонденцию без ведома адресата. Соответствующий законопроект № 12294 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно приведения отдельных его положений в соответствие с Законом Украины "О почтовой связи" подан группой депутатов от политической партии "Слуга народа" и Мамкой Григорием Николаевичем, членом депутатской группы "Платформа за жизнь и мир".

Проектом Закона Украины предусматривается внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины в части приведения терминологии в соответствие с Законом Украины "О почтовой связи". В частности, арест, осмотр и выемку почтовых отправлений на объектах почтовой связи предлагается признать вмешательством в частную жизнь. Законопроектом отмечается, что наложение ареста на почтовые отправления на объектах почтовой связи лица без его ведома должно проводиться в случаях, когда есть основания полагать, что они могут содержать сведения об обстоятельствах досудебного расследования.

Законопроектом предоставляется в этом случае право осматривать:

письма;

почтовые карточки;

мелкие пакеты;

мешки "М";

адресную почтовую рассылку;

отправления для слепых;

посылка;

отправления EMS и другие материальные носители передачи информации между лицами.

При этом осмотр задержанных почтовых отправлений будет проводиться на объектах почтовой связи с участием представителя оператора почтовой связи, а при необходимости — с участием специалиста. При этом руководители и работники оператора почтовой связи должны обеспечить условия для проведения негласного следственного (розыскного) действия и не разглашать факт его проведения или полученную информацию.

Напомним, что в Верховной Раде рассматривают законопроект, который может усложнить разоблачение коррупции в Украине. Если парламент примет эти изменения, то расследователям коррупционных схем во время военного положения будет грозить приговор суда.

Добавим, что 5 декабря Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о введении суда присяжных в Украине. Он будет состоять из профессионального судьи и восьми случайно выбранных граждан.