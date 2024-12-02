Обличителям коррупции будет грозить до 8 лет тюрьмы: в Раде зарегистрировали законопроект

Если парламент примет изменения в Уголовный кодекс, расследователям коррупционных схем во время военного положения будет грозить приговор суда.

В Верховной Раде рассматривают законопроект, который может усложнить разоблачение коррупции в Украине. Авторы проекта № 10242 предлагают установить уголовную ответственность "за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах". Если народные депутаты примут это решение, за разглашение такой информации будет грозить наказание от штрафов до лишения свободы. Об этом говорится в карточке законопроекта.

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины: добавить публичные электронные реестры в перечень информационно-коммуникационных систем, несанкционированный сбыт и распространение данных из которых будет караться штрафом от двух до четырех тысяч необлагаемых минимумов или лишением свободы на срок до двух лет. Во время военного положения ответственность может быть усилена до лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Сбыт и распространение данных публичных реестров в ВР хотят криминализировать Фото: Скриншот

"Человек, который по базе пробьет очередного должностного владельца нового Рендж Ровера 2024 года, получит тяжкое преступление, 8 лет, и не получит защиты как обличитель коррупции", — прокомментировал законопроект № 10242 журналист-расследователь "Украинской правды" Михаил Ткач.

Он также отмечает, что статьи 361 и 361-2 УК Украины уже сейчас представляют угрозу для журналистов-расследователей, которые разглашают информацию для разоблачения коррупции.

"Ведь даже в случае, если суд признает, что информация, которую они разглашают, является общественно необходимой, они могут быть подвергнуты уголовному преследованию", — утверждает Михаил Ткач.

По его словам, предложенные изменения усилят проблему. Во время военного положения за разглашение данных обличители коррупционных схем будут рисковать получить 8 лет заключения, а освобождение от ответственности для тех, кто расследует случаи коррупции и злоупотребления властью, законом не предусмотрено вообще.

Напомним, 2 декабря генерал-майор запаса Дмитрий Марченко высказал свое мнение о поборах с предпринимателей, СЗЧ, "бусификации" и мобилизации в интервью Бориславу Березе. По его словам, на готовность бизнеса работать в Украине сильно влияет уровень коррупции.

29 октября в "Опендатабот" обнародовали данные о том, сколько коррупционеров отправили за решетку за время полномасштабного вторжения РФ в Украину. По опубликованной статистике, приговор получили 7 тысяч коррупционеров, однако заключение присудили лишь 1,5% из них.