Сколько коррупционеров отправили за решетку за время большой войны: данные Opendatabot (инфографика)

В 98% случаев преступникам присудили лишь штрафы. Лишь 1,5% из них получили наказание в виде заключения.

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После полномасштабного вторжения России в Украине вынесено почти 7 тысяч приговоров коррупционерам. Однако наказание не было слишком суровым. Лишь 1,5% из них получили наказание в виде заключения, тогда как большинство избежало тюремного срока, оплатив штрафы. Об этом сообщает "Опендатабот".

С начала полномасштабной войны в Украине вынесено 6 877 приговоров коррупционерам, что существенно меньше, чем до войны. Ранее ежегодно выносилось примерно 2 500 приговоров. В 2021 году Реестр коррупционеров пополнился на 6 870 записей. С начала 2024 года уже вынесено 1 758 приговоров.

Количество вынесенных приговоров за коррупцию Фото: opendatabot.ua

Аналитики отмечают, что такая динамика связана с тем, что в начале большого вторжения представление деклараций для чиновников стало добровольным, что привело к отсутствию контроля со стороны НАПК.

Статьи, по которым осуждают коррупционеров в 2024 году

Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу: 663 приговора (37,7% от общего количества). Эта цифра на треть меньше, чем в прошлом году.

Несвоевременное представление деклараций: 623 приговора (35,4%). По сравнению с прошлым годом количество таких нарушений выросло в 34 раза. Вероятно, эта цифра возрастет в последующие годы, поскольку данные о несвоевременных декларациях начали поступать только с апреля 2024 года, и их количество уже достигает десятков тысяч.

Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов: 281 приговор (16%). Это вдвое меньше, чем в прошлом году.

Приговоры коррупционерам в 2024 году

Приговоры коррупционерам в 2024 году Фото: opendatabot.ua

Штрафы: В 98% случаев преступникам присудили штрафы, что составляет 1 714 приговоров.

Заключение: Лишь 1,5% осужденных получили наказание в виде лишения свободы, что равно 27 приговорам.

В каких регионах Украины вынесли больше всего приговоров

Приговоры за коррупцию по регионам Фото: opendatabot.ua

Львовская область: больше всего нарушителей получили приговоры — 172 дела (9,8% от общего количества).

Винницкая область: 151 приговор (8,6%).

Одесская область: 115 дел (6,5%).

В Киеве: 47 приговоров.

В Киевской области: 113 приговоров.

В то же время аналитики говорят, что количество записей по регионам скорее отражает процессы стабильной работы судов, чем реальное количество и локализацию коррупционеров.

Напомним, Фокус писал о топе коррупционных дел в Украине за 2023 год.