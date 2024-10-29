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Скільки корупціонерів відправили за ґрати за час великої війни: дані Opendatabot (інфографіка)

корупціонер, затримання корупціонера, корупція в україні
Фото: СБУ | Затримання корупціонера

У 98% випадків злочинцям присудили лише штрафи. Лише 1,5% з них отримали покарання у вигляді ув'язнення.

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Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні винесено майже 7 тисяч вироків корупціонерам. Однак покарання не були надто суворими. Лише 1,5% з них отримали покарання у вигляді ув'язнення, тоді як більшість уникнула тюремного терміна, сплативши штрафи. Про це повідомляє "Опендатабот".

Від початку повномасштабної війни в Україні винесено 6 877 вироків корупціонерам, що суттєво менше, ніж до війни. Раніше щороку виносилося приблизно 2 500 вироків. У 2021 році Реєстр корупціонерів поповнився на 6 870 записів. З початку 2024 року вже винесено 1 758 вироків.

Кількість винесених вироків за корупцію Fullscreen
Кількість винесенних вироків за корупцію
Фото: opendatabot.ua

Аналітики зазначають, що така динаміка пов'язана з тим, що на початку великого вторгнення подання декларацій для посадовців стало добровільним, що призвело до відсутності контролю з боку НАЗК.

Статті, за якими засуджують корупціонерів у 2024 році

  • Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі: 663 вироки (37,7% від загальної кількості). Ця цифра на третину менше, ніж торік.
  • Несвоєчасне подання декларацій: 623 вироки (35,4%). Порівняно з минулим роком кількість таких порушень зросла в 34 рази. Ймовірно, ця цифра збільшиться в наступні роки, оскільки дані про несвоєчасні декларації почали надходити лише з квітня 2024 року, і їхня кількість вже сягає десятків тисяч.
  • Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів: 281 вирок (16%). Це вдвічі менше, ніж торік.

Вироки корупціонерам у 2024 році

Вироки корупціонерам у 2024 році Fullscreen
Вироки корупціонерам у 2024 році
Фото: opendatabot.ua
  • Штрафи: У 98% випадків злочинцям присудили штрафи, що становить 1 714 вироків.
  • Ув'язнення: Лише 1,5% засуджених отримали покарання у вигляді позбавлення волі, що дорівнює 27 вирокам.

В яких регіонах України винесли найбільше вироків

Кількість винесених вироків за корупцію регіони Fullscreen
Вироки за корупцію по регіонах
Фото: opendatabot.ua
  • Львівська область: найбільше порушників отримали вироки — 172 справи (9,8% від загальної кількості).
  • Вінницька область: 151 вирок (8,6%).
  • Одеська область: 115 справ (6,5%).
  • В Києві: 47 вироків.
  • В Київській області: 113 вироків.

Водночас аналітики кажуть, що кількість записів по регіонах швидше відбиває процеси стабільної роботи судів, аніж реальну кількість та локалізацію корупціонерів.

Нагадаємо, Фокус писав про топ корупційних справ в Україні за 2023 рік.