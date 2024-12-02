"Коррупция мешает": Марченко о поборах с предпринимателей, СЗЧ, "бусификации" и мобилизации (видео)

Власть в Украине должна была бы наладить мобилизацию еще в 2022 году, а меры 2024 года уже запоздали, считает бывший глава обороны Николаева.

Украинские предприниматели жалуются на давление, из-за чего готовы бросить страну и перевести бизнес за границу. На их готовность работать серьезно влияет коррупция и вымогательство миллионов за возможность продолжения работы. О проблемах предпринимателей, коррупции, бракованных минах, "бусификации" и дезертирстве генерал-майор запаса Дмитрий Марченко рассказал в интервью на YouTube-канале Борислава Березы.

Генерал Марченко — комментарий о коррупции см. с 35:25

Марченко рассказал о некоторых деталях общения с предпринимателями, которые работают в Николаеве и ранее мощно помогали бойцам ВСУ. По его словам, бизнесмены жалуются на коррупцию, поскольку к ним приходят и "доят". Люди видят рост рисков для ведения бизнеса и планируют даже выезжать за границу, сказал он.

"Коррупция очень мешает. Не знаю, чего это все молчат, но сейчас все бизнесмены, вот я знаю по Николаеву, которые ремонтировали военную технику, которые прятали у себя танки, которые стояли рядом с бойцами и воевали, отбивая Николаев, сейчас всех выводят в риски. Выводят в риски, чтобы их доить, чтобы платили миллионы", — слышно на видео.

Генерал Марченко — детали интервью

Генерал, среди прочего, прокомментировал скандал с бракованными минами калибра 120 мм, большая партия которых попала в ВСУ, а через полгода ее отозвали. По словам экс-военного, он сомневается в объяснении члена комитета ВР по нацбезопасности Федора Вениславского и Минобороны, которые говорили о плохих условиях хранения оружия на фронте. Бывший боевой генерал заверил, что бойцы не допустили бы халатности, поскольку миномет — важное оружие, от которого серьезно зависит ситуация.

"Я очень рекомендую этому депутату сложить свой мандат, пойти в ТЦК, прийти туда, стать минометчиком и просто почувствовать это на себе. Если он такое говорит, то я говорю, что это только баран мог такое сказать", — заявил Марченко.

Еще один вопрос, которого коснулись в интервью — о самовольном оставлении части (СОЧ) и "бусификации". По мнению Марченко, есть три причины явления СОЧ: разбалансировка управления, неумелое управление подчиненными и отсутствие боеприпасов. Относительно проблем с мобилизацией и "бусификацией" экс-генерал считает, что "ничего сделать сейчас невозможно", а менять систему следовало раньше, в 2022 году. Кроме того, по его мнению, в нынешних условиях не решится проблема с демобилизацией, и в ближайшее время решения не будет.

Отметим, Дмитрий Марченко — генерал-майор запаса, который в первые дни вторжения принимал активное участие в спасении Николаева, наладил оборону и не допустил оккупации областного центра. В ноябре 2024 года Марченко ушел из армии: его уволили по состоянию здоровья в соответствии с заключением медико-санитарной экспертной комиссии.

Напоминаем, 28 ноября в Минстратегпроме посчитали бракованные мины и заявили, что их существенно меньше, чем писали СМИ.