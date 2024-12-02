"Корупція заважає": Марченко про побори з підприємців, СЗЧ, "бусифікацію" та мобілізацію (відео)

Влада в Україні мала б налагодити мобілізацію ще у 2022 році, а заходи 2024-го вже запізнілі, вважає колишній очільник оборони Миколаєва.

Українські підприємці скаржаться на тиск, через що готові кинути країну та перевести бізнес за кордон. На їхню готовність працювати серйозно впливає корупція та вимагання мільйонів за можливість продовження роботи. Про проблеми підприємців, корупцію, браковані міни, "бусифікацію" та дезертирство генерал-майор запасу Дмитро Марченко розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі Борислава Берези.

Генерал Марченко - коментар щодо корупції див. з 35:25

Марченко розповів про деякі деталі спілкування з підприємцями, які працюють у Миколаєві і раніше потужно допомагали бійцям ЗСУ. З його слів, бізнесмени скаржаться на корупцію, оскільки до них приходять і "доять". Люди бачать зростання ризиків для ведення бізнесу і планують навіть виїздити за кордон, сказав він.

"Корупція дуже заважає. Не знаю, чого це всі мовчать, але зараз всі бізнесмени, от я знаю по Миколаєву, які ремонтували військову техніку, які ховали в себе танки, які стояли поруч із бійцями і воювали, відбиваючи Миколаїв, зараз всіх виводять в ризики. Виводять в ризики, щоб їх доїти, щоб платили мільйони", — чути на відео.

Генерал Марченко — деталі інтерв'ю

Генерал, серед іншого, прокоментував скандал з бракованими мінами калібру 120 мм, велика партія яких потрапила в ЗСУ, а через пів року її відкликали. Зі слів ексвійськового, він сумнівається у поясненні члена комітету ВР з нацбезпеки Федора Веніславського та Міноборони, які говорили про погані умови збереження зброї на фронті. Колишній бойовий генерал запевнив, що бійці не допустили б недбалості, оскільки міномет — важлива зброя, від якої серйозно залежить ситуація.

"Я дуже рекомендую цьому депутату скласти свій мандат, піти в ТЦК, прийти туди, стати мінометником і просто відчути це на собі. Якщо він таке каже, то я говорю, що це тільки баран міг таке сказати", — заявив Марченко.

Ще одне питання, якого торкнулись в інтерв'ю — про самовільне залишення частини (СЗЧ) та "бусифікацію". На думку Марченка, є три причини явища СЗЧ: розбалансування управління, невміле керування підлеглими та відсутність боєприпасів. Щодо проблем із мобілізацією та "бусифікацією" ексгенерал вважає, що "нічого зробити зараз не можливо", а змінювати систему слід було раніше, у 2022 році. Крім того, на його думку, в нинішніх умовах не розв'яжеться проблема з демобілізацією і найближчим часом рішення не буде.

Зазначимо, Дмитро Марченко — генерал-майор запасу, який у перші дні вторгнення брав активну участь в порятунку Миколаєва, налагодив оборону та не допустив окупації обласного центру. У листопада 2024 року Марченко пішов з армії: його звільнили за станом здоров'я відповідно до висновку медико-санітарної експертної комісії.

Нагадуємо, 28 листопада в Мінстратегпромі порахували браковані міни і заявили, що їх суттєво менше, ніж писали ЗМІ.