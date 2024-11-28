Неякісні міни для ЗСУ: в Мінстратегпромі нарахували таких 24 тисячі і повернуть їх виробнику

Мінстратегпром видав наказ про проведення перевірки боєприпасів. Комісія працювала майже 2 тижні і дійшла висновку, що сталося нештатне спрацювання кількох компонентів виробу.

Експерти Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України перевірили скарги бійців на неякісні міни і виявили партію дійсно бракованих боєприпасів. Їх нарахували понад 24 тисячі. Про це повідомили у відомстві.

Зазначається, що оборонні підприємства України від початку 2024 року поставили до Сил оборони мільйони артилерійських та мінометних пострілів. Між тим, 20 листопада цього року один із заводів-виробників отримав від Командування Сил логістики ЗСУ рекламацію на 120-мм міни згідно зі встановленим порядком.

Зазначається, що Мінстратегпром та Міноборони опрацювали разом недоліки у своїй роботі, а міни останніх партій пройшли повторну перевірку.

Через скарги від бійців на неякісні міни ще 8 листопада Мінстратегпром видав наказ про проведення перевірки, із залученням посадових осіб Мінстратегпрому, Міноборони, заводу-виробника, ЦНДІ ЗСУ, СБУ. Комісія працювала майже 2 тижні і дійшла висновку, що дійсно є нештатне спрацювання кількох компонентів виробу.

"В результаті частина пострілів виявилась неналежної якості. На сьогодні, із партій загальною кількістю 54 тис. мін, по яких була підозра по нештатному спрацюванню, поверненню підлягає приблизно 24 тис. мін, що складає менше 1% продукції, виробленої цього року", — повідомили у Мінстратегпромі.

Комісія склала відповідний акт, згідно з яким неякісні міни замінять, а заводи-виробники посилять контроль якості продукції на всіх етапах виробництва, починаючи з отримання покупних компонентів.

Між тим Міноборони вилучає вироби із зазначеної партії, а завод-виробник замінює їх на якісні зразки.

Нагадаємо, що після серії скарг і публікацій у ЗМІ Міноборони зібрало нараду і відкликало партію в 100 тисяч мін і призначило перевірку заводу-виробника. Нове виробництво і відправка військовим партії снарядів займе ще два-три місяці.

26 листопада стало відомо, що військовослужбовці поскаржились на міни, які розпадаються в руках, промахуються, не вилітають з міномета і не вибухають. Розслідувач Юрій Ніколов з’ясував, що була відкликана партія у 100 тисяч снарядів, а нової захисникам доведеться чекати два-три місяці.