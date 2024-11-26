Не долітали і не вибухали: розслідувачі розповіли про 100 тисяч бракованих мін ЗСУ (відео)

Бійці ЗСУ публікували відео з прикладами неякісних мін українського виробництва. Міноборони після місяців скарг відреагувало, а розслідувачі розповіли деталі нового скандалу.

Бійці ЗСУ з середини 2024 року почали отримувати міни калібру 120 мм, які випускались АК "Укроборонпром" (компанію реорганізували) на замовлення Міноборони України та Генштабу. Військові публікували відео з враженнями від зарядів українського виробництва: скаржились, що вони розпадаються в руках, промахуються, не вилітають з міномета тощо. Лише після серії скарг та публікацій в медіа Міноборони зібрало нараду з цього приводу та прийняло рішення про відкликання партії мін і про додаткові перевірки заводу, який їх виробляє. Про те, на якому етапі з'явились проблеми з пострілами та скільки мін мають ЗСУ на цей час, ідеться в розслідуванні Юрія Ніколова для "Дзеркала тижня".

Журналіст-розслідувач зібрав інформацію про шлях, яким браковані українські міни опинились на фронті, про те, на якому етапі стався збій у системі перевірки якості, про плани Міноборони, минулі та майбутні, про ситуацію, в якій опинились бійці ЗСУ. Як з'ясувалось, завод зі сфери "Укроборонпрому" у 2023 році зобов'язався поставити Силам оборони 300 тис. мін з перспективою наростити виробництво до 670 тис. Однак з 2024 року на полі бою бійці бачили, що міни не долітають до цілі, промахуються, і тоді пішли рекламації від командирів. На цей час партію в мін в 100 тис. відкликали. Натомість все, на що можуть розраховувати ЗСУ — це 20 тис. мін на місяць. Щоб отримати нову покращену партію вітчизняних зарядів знадобиться два-три місяці, ідеться у розслідуванні.

Міни ЗСУ та скандал в Міноборони — деталі

На порталі описали процедуру виробництва мін, хто до нього залучений, і показали, який етап виявився проблемним. На початку Генштаб ЗСУ повідомляє Міноборони про потребу в пострілах. Після цього Міноборони повідомляє своєму підрозділу, Агенції оборонних закупівель (АОЗ), про потребу — про обсяги та терміни. Далі Головне управління технічного оцінювання та контролю якості озброєння та військової техніки МОУ перевіряє завод, який може виконати замовлення Генштабу. Потім представники цього управління сидять на заводі та стежать за якістю виробів. Врешті заряди потрапляють на фронт і бійці починають ними користуватись.

Міни калібру 120 мм потрапили в ЗСУ в червні 2024 року і тоді ж з'явились перші відео з демонстрацією проблем, ідеться у статті. Про це ж писав військовий журналіст та головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов. Восени 2024 року командири на місцях почали складати рекламації на браковані міни і лише наприкінці листопада їх нарешті відкликали, написали розслідувачі.

Журналісти дізнались про наради в Міноборони щодо питання мін. На одній з них, яка відбулась на початку 2024 року, перевіряльники Головного управління згадували про проблеми з підривниками М-12. Потім ці проблеми зникли зі звітів, натомість почали рапортувати про можливість нарощування виробництва. Втім вже 21 листопада 2024 року відбулась інша нарада, на якій нарешті заговорили про проблеми. Серед них — недостатня якість перевірки партій мін, використання підривників В-429 (надходять по залишковому принципу) та відсутність М-12, невибухання та недольоти, не відоме походження пороху та його відповідність стандартам.

Міни ЗСУ та скандал в Міноборони - протокол засідання Фото: Дзеркало тижня Міни ЗСУ та скандал в Міноборони - проблеми виробництва Фото: Дзеркало тижня

У розслідуванні підсумували, що негаразди з мінами для ЗСУ могли з'явитись внаслідок того, що працівники Міноборони не говорили про низьку якість виробів, яке випускалось заводом АТ "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укробронпром", директор Герман Сметанін до вересня 2024 року). Про це не знали в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України, очолюваного Олександром Камишіним (саме цій установі підпорядковуються оборонні заводи).

"АОЗ має з-під землі дістати імпортні міни (ймовірно, за більші гроші, бо іноземні постачальники вже знають, що в України наразі немає альтернативи)", — написало "Дзеркало тижня".

Зазначимо, у лютому 2023 року "Укроборонпром" показав міни калібру 120 мм, які випускались спільно з країною-членом НАТО. На сторінці Facebook компанії написали, що вони мають летіти на відстань 7-8 км і вражати ворожу піхоту в радіусі 20-60 м, максимум — до 240 м.

Нагадуємо, бійці 3-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" розповіли про французькі міномети калібру 120 мм, які вони використовують на фронті.