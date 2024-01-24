Бійці Холодноярської бригади показали французький 120-мм міномет в дії (фото)

Завдяки нарізному стволу французький міномет MO-120-RF61 має дальність понад 13 км. Військові застосовують в районі Кліщіївки.

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Військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" показали, як бʼють ворога з французького міномета MO-120-RT61. Про це повідомляє АрміяInform.

Мінометники постійно використовують міномети для ударів по окупантах. За словами Олексія, російські війська постійно "пруть".

Мінометник 93-ї бригади Фото: АрміяInform

"Їх розбиваєш, а вони просто пруть і пруть. Складається таке враження, що немає інстинкту самозбереження", — каже мінометник Олексій.

Нині військові воюють в районі Кліщіївки. Ворог там діє групами по 2-3 бійці, які скупчуються в певній ділянці для подальших штурмових дій. За словами Олексія, перевагою французьких мінометів є нарізний ствол, що дозволяє уражати цілі на більшій відстані. Максимальна дальність складає 13,8 км. Окрім цього MO-120-RT61 має колісну базу, що за потреби дозволяє швидко змінити позицію.

120-мм міни MO-120-RF61 Фото: АрміяInform

Причіпний міномет MO-120-RT61 надійшов на озброєння французької армії у 1973 році. Він складається з нарізного ствола з казенником, опорної плити та лафета з колісним ходом. Опорна плита дозволяє вести круговий обстріл без перестановки позиції.

Нагадаємо, 11 грудня ЗСУ показали на озброєні міномети M120 Rak польського виробництва.

26 листопада в ЗСУ зʼявились українські бікаліберні міномети калібру 30/40 мм.