Бойцы Холодноярской бригады показали французский 120-мм миномет в действии (фото)

Благодаря нарезному стволу французский миномет MO-120-RF61 имеет дальность более 13 км. Военные применяют в районе Клещиевки.

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Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" показали, как бьют врага из французского миномета MO-120-RT61. Об этом сообщает АрміяInform.

Минометчики постоянно используют минометы для ударов по оккупантам. По словам Алексея, российские войска постоянно "прут".

Минометчик 93-й бригады Фото: АрміяInform

"Их разбиваешь, а они просто прут и прут. Складывается такое впечатление, что нет инстинкта самосохранения", — говорит минометчик Алексей.

Сейчас военные воюют в районе Клещиевки. Враг там действует группами по 2-3 бойца, которые скапливаются в определенном участке для дальнейших штурмовых действий. По словам Алексея, преимуществом французских минометов является нарезной ствол, что позволяет поражать цели на большем расстоянии. Максимальная дальность составляет 13,8 км. Кроме этого MO-120-RT61 имеет колесную базу, что при необходимости позволяет быстро изменить позицию.

120-мм мины MO-120-RF61 Фото: АрміяInform

Прицепной миномет MO-120-RT61 поступил на вооружение французской армии в 1973 году. Он состоит из нарезного ствола с казенником, опорной плиты и лафета с колесным ходом. Опорная плита позволяет вести круговой обстрел без перестановки позиции.

Напомним, 11 декабря ВСУ показали на вооружение минометы M120 Rak польского производства.

26 ноября в ВСУ появились украинские бикалиберные минометы калибра 30/40 мм.